Yarık dudak ve damakta ilk 18 ay önemli

Dünyada gebelikte ilaç kullanımı ve röntgen ışınlarına maruz kalma sonucu çocuklarda görülen yarık dudak ve yarık damak hastalığı Türkiye’de genellikle beslenme bozukluğu nedeniyle ortaya çıkıyor. Tedavide ise ilk 18 ay büyük önem taşıyor.



Halk arasında kurt ağız ve tavşan dudak olarak bilinen bu rahatsızlıklar sadece özel ameliyatlarla tedavi edilebiliyor. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Tosun, yarık dudak hastalığının halk arasında “tavşan dudak”, yarık damağın ise “kurt ağız” olarak bilindiğini söyledi.



Özellikle yoksul kesimlerde eksik beslenme görüldüğünü vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

“Sonuçta anne, bebeği için gerekli vitamin ve mineralleri alamıyor. Bu durum da bebeklerin yarık dudak ve yarık damak ile doğmasına yol açıyor. Dudak yarığı 700 doğumda, damak yarığı ise 1500 doğumda bir görülüyor. Her ikisi birden ise 2000 doğumda bir ortaya çıkıyor. 18 aylıktan önce tedavisinin yapılması gerekiyor. Bu durumda konuşması düzeliyor. 18 aylıktan sonra yapılan ameliyatlarla çocuğun konuşması düzelmiyor. Bu yüzden bebeğin doğumdan itibaren plastik cerrahi ve ortodonti uzmanlarının takibinde olması gerekiyor.”



Gebelikte düzenli beslenme gerekiyor



Tosun, yarık dudak ve yarık damak hastalığının tedavisinin plastik cerrahlar ve ortodonti uzmanlarının birlikte çalışmasıyla yapılabildiğini, tedavisinin çok uzun sürdüğünü bildirdi. Tedavi edilmemesi durumunda kişinin ilerleyen yaşlarında ciddi bir konuşma sorunu yaşayacağını belirten Tosun, “Yarık dudakta bebek, annesini tam ememiyor ve yeterli beslenemiyor. Yarık damakta da durum aynı ancak bir de süt buruna kaçıyor ve orta kulak iltihabı sık oluşuyor. Yani çocuk sık aralıklarla rahatsızlanıyor” dedi.



(AA)



Bu hastalığın önlenmesindeki en önemli faktörünün gebelikte düzenli beslenme olduğunu belirten Tosun, annelerin beslenmeye dikkat etmesini, gebelikte bol vitamin almasını önerdi.

