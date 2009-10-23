Yarıçıplak kadınlarla parti

Özellikle Gümüş dizisinin ardından Arap ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi edinen ve ‘Ortadoğu’nun Brad Pitt’i denilen Tatlıtuğ’u, kadınlar festival boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. Arap güzelleri peçetelere yazdıkları notlarla yakışıklı oyuncuyu odalarına davet etti.Bir Arap prensesi, Kıvanç Tatlıtuğ’a olan hayranlığını bir adım ileri götürdü. Prenses özel yardımcısı aracılığıyla Tatlıtuğ’u odasındaki partiye davet etti. Hayranı olan prensesi kırmayıp partiye katılan Kıvanç Tatlıtuğ, odada onlarca bol dekolteli kadını görünce şoke oldu. Festivale katılan Demi Moore ve Eva Mendes gibi yıldızlar Tatlıtuğ’a gösterilen ilgiyi hayretle izlerken festival yöneticilerine “Kim bu oyuncu?” diye sordular.