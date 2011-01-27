-YARI YIL TATİLİ YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 16 milyon öğrenci yarın karne heyecanı yaşayacak. 2010-2011 eğitim-öğretim yılının 20 Eylül 2010'da başlayan ilk yarısı yarın sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra tatile çıkacak. Öğrenciler ve öğretmenler yaklaşık 2 hafta tatil yapacak. Okulla bu yıl tanışan 1 milyon 226 bin ilköğretim öğrencisi ilk kez karne ile tanışacak. 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 14 Şubat 2011 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim-öğretim yılı 17 Haziran 2011'de tamamlanacak. İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. İlköğretim ikinci kademe öğrencileri Seviye Belirleme Sınavları'na (SBS) katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, SBS, ilköğretim 7. sınıf öğrencileri için 5 Haziran 2011'de, ilköğretim 8. sınıf öğrencileri için ise 4 Haziran 2011'de yapılacak. İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile lise 9., 10. ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin katıldığı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS 30 Nisan 2011'de gerçekleştirilecek. İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için PYBS ise 4 Haziran'da düzenlenecek. Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 27 Mart 2011 Pazar günü yapılacak. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) başvuru tarihi 18-27 Nisan 2011 tarihleri arasında yapılacak. LYS, 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde beş oturumda gerçekleştirilecek.