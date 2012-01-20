Yarı yıl tatili başlıyor

T24- Bugün 15 milyon öğrenci ve 700 bin öğretmen yarı yıl tatiline giriyor. Bir milyon anaokulu öğrencisiyse ilk kez karne alacak. Van'da eğitim aralıksız sürecek









Sabah'ın haberine göre, 2011-2012 eğitim öğretim yılının 19 Eylül 2011'de başlayan ilk yarısı bugün bitiyor. Anasınıfı, ilk ve orta öğretim gören 15 milyon 357 bin 220 öğrenci öğrenci karne alacak. 1 milyon 169 bin 556 anaokulu öğrencisi ise ilk kez karne heyecanını yaşayacak. Yarı yıl 3 Şubat'ta sona erecek.





Van'da 23 Ekim'de 7.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle Vanlı öğrenciler bu yıl yarı yıl tatiline çıkamayacak. Deprem nedeniyle 2 aydan fazla aksayan eğitim öğretim açıklarını haftasonları, yarı yıl ve yaz tatilinde de okula giderek tamamlayacak depremzede öğrenciler Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan yaşıtları gibi önümüzdeki cuma günü karne heyecanı da yaşayamayacak. Van'da okullar sadece 3 Şubat'ta kapanacak 6 Şubat'ta tekrar açılacak.



TÖDER Genel Koordinatörü Faruk Tatar ise aileleri uyardı: "Başarılı karne abartılı ödüllendiriliyor, başarısız karne cezalandırılıyor. Cezalandırmak yerine çocuğunuzla konuşarak, 'Düzelteceğine inanıyorum', 'Daha iyisini yapabilirsin' diyerek sizinle iletişimini güçlendirin. Böyle onu daha çok motive edebilirsiniz

