Yarı finallerde büyük buluşma



32 takımla başlayan FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda 28 takım ülkesine dönerken geriye şampiyonluk hayalini devam ettiren dört dev futbol ülkesi kaldı. Ev sahibi Brezilya, Almanya, Arjantin ve Hollanda çeyrek finallerdeki rakiplerini eleyerek turnuvada son dörde kaldı. Yarı finalde Brezilya Almanya ile Hollanda ise Arjantin ile karşılaşacak.

Çeyrek final aşamasında Brezilya Kolombiya’yı 2-1, Almanya Fransa’yı 1-0 ve yine Arjantin de Belçika’yı aynı skorla 1-0 yenerek 90 dakika içinde sonuca giderken çeyrek finallerin penaltılara kalan tek maçı Hollanda – Kosta Rica mücadelesi oldu.

‘Kaleci değişikliği planlıydı’

Ancak karşılaşmanın favorisi Hollanda, penaltılar sonrası olsa da Kosta Rica’ya bir sürpriz yapma fırsatı daha tanımadı ve 4-3’lük skorla yarı finale çıkan son takım oldu. 120 dakika sonrası Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal tarafından sadece penaltıları kurtarması için oyuna sokulan yedek kaleci Tim Krul görevini fazlasıyla yaparak Kosta Ricalı futbolcuların iki penaltısına izin vermedi ve takımını yarı finale taşıdı. Krul böylece Dünya Kupası’ndaki ilk maçında hocasının futbol sahalarında pek alışkın olmadığımız bu taktiğinin ne kadar yerinde bir tercih olduğunu da kanıtladı. Ancak elbette bu senaryoyu daha önce düşündüklerini ifade eden kurt hoca maç öncesi planladıkları durumun gerçekleşmesi ihtimaline karşı, penaltı kurtarma yönünde iyi meziyetleri olduğunu bildiği Krul'a da bu yönde çalışmalar yaptırmıştı.

İkinci değil şampiyon ülke

Van Gaal'in yarı finaldeki rakipleri Arjantin karşısında kaleyi yine Kosta Rica karşısında 120 dakika forma giyen Cillessen'e vermesi bekleniyor ve ‘Tangocular’ karşısındaki şansları konusunda da Arjantin’in çok iyi bir takım olduğu ve kadrosunda Lionel Messi gibi çok yaratıcı bir ismin bulunduğunu söylemekle yetiniyor. Tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından iyi bir kadro oluşturan 62 yaşındaki teknik adam artık ülkesinin ikincilikler değil, şampiyon ülkeler arasında anılması için güçlü rakibini kayıpsız geçip şansını dördüncü finalinde denemek istiyor. ‘Portakallar’ 1974, 1978 ve 2010’daki final mücadelelerinden boynu bükük ayrılmıştı.

‘Tangocular'da di Maria sorunu

Efsane isim Diego Maradona liderliğinde 1986’da elde ettiği şampiyonluğun ardından 1990'da finalde kaybeden Arjantin, 28 yıllık hasreti dindirme konusunda bu kez daha istekli. Zira ‘Tangocular' 1990'dan sonraki turnuvalarda çeyrek finalden öteye geçememişlerdi.

Brezilya'daki çeyrek finalde turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen Belçika’yı saf dışı bırakan Güney Amerika ülkesi, Hollanda karşısına muhtemelen önemli bir isminden yoksun çıkacak. Belçika maçında baldırından sakatlanan Angel di Maria’nın çarşamba günü oynanacak yarı final maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Teknik direktör Alejandro Sabella futbolcusunun sakatlığının çok ciddi olmadığını umduğunu söylese de Arjantin basınına göre sağ uyluk kasında yırtık oluşan di Maria turnuvayı kapattı. Arjantin Hollanda karşısında büyük ihtimalle 1990'dan sonra bir kez daha finale kalabilmek için şu ana kadar Messi ile birlikte takımın en etkili ve yaratıcı ismi olan di Maria olmadan mücadele edecek. Ancak Nijerya ile oynanan son grup maçında sakatlanan Sergio Agüero’nun yeniden oynayabilecek duruma gelmesi ‘Tangocular' için bir teselli olabilir.

1978 finali Arjantin’in olmuştu

Arjantin ve Hollanda Dünya Kupası’nda 4 kez karşı karşıya geldi. Son olarak 2006’daki grup mücadelesi 0-0 sona ermişti. 1998’deki çeyrek final maçını ‘Portakallar’ 2-1 kazanırken 1974’teki grup maçında yine Hollanda rakibine 4-0’la üstünlük sağladı. Ancak ikili arasında en önemli mücadelenin galibi Arjantin oldu. ‘Tangocular’ ev sahibi olduğu 1978’in finalinde rakibine uzatmalarda 3-1’lik skorla üstünlük sağlayıp şampiyonluğa uzanmıştı.

İki takım şimdi finalist olabilmek için 9 Temmuz akşamı Sao Paulo kentinde karşı karşıya gelecek. Corinthians Arena’daki Hollanda – Arjantin karşılaşması TSİ 23:00’te başlayacak.

Neymar’sız Brezilya ne yapar?

Yarı finalin diğer mücadelesi yine dev bir maça sahne olacak. Turnuvanın favorisi Brezilya, turnuva takımı Almanya ile finale kalma mücadelesi verecek. ‘Sambacılar’ın altıncı şampiyonluğu kazanması yolunda şu ana kadar her şey yolunda gitti. Ancak takımın yıldız ismi Neymar’ın Kolombiya ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanarak turnuvayı kapatması sonrası Brezilya'yı aldı bir endişe. Ülke basını Neymar’ın yokluğunda Brezilya’nın şampiyonluk şansını sorgulamaya başladı bile.

Hem Neymar’ı sakatlayan Kolombiyalı Zuniga hem de pozisyonda karta bile gerek görmeyen İspanyol hakem Carbollo sert eleştirilere maruz kalsa da durumu kabullenmiş görünen Neymar yayınladığı video mesajında ‘hayalimiz daha sona ermedi. Brezilya kupayı alacak’ sözleriyle arkadaşlarına destek verdi. Aynı maçta sarı kart gören kaptan Thiago Silva da Neymar gibi Almanya karşısındaki yarı final mücadelesinde forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Luiz Gustavo’nun Almanya maçında 11’deki yerini alması bekleniyor. Bayern Münih’te çok iyi bir sezon geçiren Dante de Thiago Silva’nın yokluğunda teknik direktör Luiz Felipe Scolari'den görev bekleyecek.

Turnuva takımı Almanya

Almanya Brezilya’nın bu iki kilit oyuncusunun yokluğunu şüphesiz avantaja çevirecektir. Zira ‘turnuva takımı’ olmak böyle bir şey. Şampiyona öncesi sakat ve formsuz oyuncular nedeniyle eleştirilen ‘Panzerler’ her şeye rağmen adını son dört takım arasına yazdırmayı bildi. Sekiz yıllık Löw döneminde kupa kazanamayan Almanya 2002, 2006 ve 2010’dan sonra dördüncü kez üst üste Dünya Futbol Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi ve bir ilke imza attı.

1954, 1974 ve 1990’da olmak üzere üç dünya şampiyonluğu bulunan Almanya dördüncü şampiyonluk için 24 yıldır bekliyor. Almanlar ev sahibi Brezilya’nın şu ana kadar turnuvadaki en ciddi rakibi olacak. Kolombiya ile oynanan çeyrek final maçındaki başarılı futbolunu harika bir serbest vuruş golüyle süsleyen Brezilyalı savunmacı David Luiz yarı finaldeki rakibini överek “Almanya ile oynayacağımız maç büyük bir düello olacak. Çok büyük bir takım, harika bir oyun anlayışı ve çok önemli bir teknik direktörleri var” diye konuşuyor. Alman futbolunu iyi tanıyan Dante ise “Evimizde oynayacağız. Bunun için daha baskılı olacağız. Ancak Almanya’da elbette favorilerden biri” diyor.

Alman milli takım kaptanı Philipp Lahm ise son iki turnuvada olduğu gibi bir kez daha üçüncülük maçı oynamak istemediklerini ve bu kez işi sıkı tuttuklarını ifade ediyor. ‘Panzerler' salı günkü maç için antrenmanlara başladı. Almanya 2002’nin finalinde kaybettiği Brezilya karşısında bu kez final biletini almak için mücadele verecek.

Brezilya – Almanya yarı final karşılaşması 8 Temmuz salı günü Belo Horizonte kentindeki Mineirao stadında oynanacak. Karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak.