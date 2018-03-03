Yarhisar Müze Gemisi'ni 10 bin 751 kişi ziyaret etti

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA) - TÜRK Donanması\'nda 40 yıl keşif ve karakol gemisi olarak hizmet vermesinin ardından Gölcük\'te karaya çekilen Yarhisar Gemisi müze olarak hizmet verirken, 2017 yılında 10 bin 751 kişi ziyaret etti. TCG Yarhisar\'da makine astsubayı olarak görev yapan geminin müdürü emekli astsubay İlhan Akbulut geminin orijinal halinin bozulmadan müzeye dönüştürüldüğünü, Donanma Kenti Gölcük\'te müze geminin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

1964 yılında Amerika\'da Portland-Dragon\'da Türk Deniz Kuvvetleri için inşaa edilen Yarhisar\'a 1965 yılında Türk sancağı çekildi. TCG Yarhisar 40 yıl boyunca keşif ve karakol gemisi olarak görev yaptı. 2005 yılında hizmet dışı kalan TCG Yarhisar, Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Donanma Komutanlığı\'nın girişimleri ile müzeye dönüştürülerek, Ekim 2016\'de müze olarak hizmet vermeye başladı. Kavaklı sahilinde karaya yerleştirilen Yarhisar Müze Gemisi ziyaretçi akınına uğruyor. Geminin orijinal hali bozulmadan müzeye dönüştürülürken, gemiyi gezenlere bilgiler veriliyor. Ziyaretçi akınına uğrayan Yarhisar\'ı 2017 yılında 10 bin 751 kişi ziyaret etti. 2018 yılının Ocak ve Şubat ayı içersinde ise 2 bin 124 kişi ziyaret etti.

Geminin müdürlüğünü ise gemide daha önce makine astsubayı olarak görev yapan emekli astsubay İlhan Akbulut yapıyor. İlhan Akbulut, Yarhisar\'ın ilk görev yaptığı gemi olduğunu belirterek, \"Ben makine astsubayı olarak donanmada göreve başladım. İlk gemim de Yarhisar\'dı. 1980-1985 yıllarında 5 yıl süresince makine astsubayı olarak görev yaptım. Donanmamızın çeşitli kademelerinde de daha sonra görev yaptım ama Yarhisar\'ın benim için ayrı bir anısı var. İlk görev yerimdi. Özellikle refakat muhribiydi ve daha çok keşif karakol gemisi olarak görev yapıyordu. Marmara-Ege arasında özellikle Rus gemilerine refakat ederdik. Müthiş bir görev, inanılmaz bir duygu. Kader bizi burada buluşturdu. Ve burada o müzecilik görevini sürdürüyoruz\" dedi.

İlhan Akbulut, 2004 yılında emekli olduğunu belirterek, \"2005 yılında da Yarhisar gemi olarak emekli oldu. O da görev süresini tamamladı. Savaş gemilerinin ortalama ömürleri 40 yıldır. Yarhisar müze gemi olarak donanma kenti Gölcük\'te karaya konuldu. Bu süre içerisinde toplam 206 bin 334 kişi ziyaret etti. 2017 yılında 10 bin 751 kişi ziyaret etti. Yaz aylarında ziyaretçi daha artıyor. Kışın biraz daha düşüyor. Şuan 2018 yılının Ocak ve Şubat ayını değerlendirdiğimiz zaman 2 bin 124 kişinin de bu iki ayda gezdi\" diye konuştu.

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