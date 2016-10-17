T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Yargıyı düştüğü yerden bu kadın kaldırabilir”

Melis Alphan: Ballıkaya 26 yıllık avukatlık hayatında insan hakları ve demokrasi mücadelesinin içinde, işkence görenin, yargısız infazda evladını kaybedenin yanında oldu

17 Ekim 2016 21:12

Hürriyet yazarı Melis Alphan, dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nun başkanlık seçimine dair kaleme aldığı yazısında tek kadın aday olan Several Ballıkaya için “Ballıkaya 26 yıllık avukatlık hayatında insan hakları ve demokrasi mücadelesinin içinde, işkence görenin, yargısız infazda evladını kaybedenin yanında oldu. Haksızlığa hukuksuzluğa uğrayan herkesin savunulması gerektiği prensibinden hareketle onların davalarını takip etti” ifadelerini kullandı. 

Alphan’ın bugün (17 Ekim 2016) Hürriyet’te “Yargıyı düştüğü yerden bu kadın kaldırabilir” başlığıyla yayımlanan köşe yazısından bir kısım şöyle:

40 bin üyesiyle dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu seçime gidiyor.

 Malum, barolar sadece meslek örgütleri değil, aynı zamanda adaletin savunucusu, savunma hakkının toplumdaki teminatıdır da.

Bu yüzden, baroyu kimlerin yönettiği sadece avukatları değil, hepimizi ilgilendiriyor. Hele de hak ihlallerinin tavan yaptığı bu ‘olağanüstü’ dönemde.

Baro seçimine 5 ayrı grup giriyor ve bunlardan birisinin başkan adayı kadın; Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Several Ballıkaya.

Baronun 138 yıllık tarihinde hiç kadın başkanı olmadı. Sadece 3 kez bir kadın baro başkanlığına aday gösterildi.

Ballıkaya 26 yıllık avukatlık hayatında insan hakları ve demokrasi mücadelesinin içinde, işkence görenin, yargısız infazda evladını kaybedenin yanında oldu. Haksızlığa hukuksuzluğa uğrayan herkesin savunulması gerektiği prensibinden hareketle onların davalarını takip etti.

Şimdi de aynı bakış açısıyla baroyu yönetmek istiyor.

*

AVUKATLIK ONURLU BİR MESLEK BUNA UYGUN İCRASINI SAĞLAMAK GEREK

Kadınlarla ilgili çok önemli sorunların kurumun mevcut çalışma tarzına yansımadığını söyleyen Ballıkaya, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini ve kadınların yaşadığı ayrımcı uygulamaları baronun gündeme getirip aktif bir tutum almadığından dem vuruyor.

Baronun Kadın Hakları Merkezi’nin daha işlevsel hale gelebileceğinden söz ediyor; kadınların bu merkeze başvurusunun kolaylaştırılması ve kararların uygulanması için merkezin etkin rol alması gerektiğini belirtiyor.

 Genç avukatların çok düşük ücretlerle emek sömürüsü altında staj yaptıklarını, bunun işin fıtratında olmadığını anlatıyor: “Gençlerin çoğu stajı bitirdiğinde artık avukatlık yapmayı istemeyecek kadar bıkıyor bu işten. Baronun çok önemli kaynakları var; bu kaynakları dayandığı meslek grubunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalı. Avukatlık onurlu bir meslek; buna uygun icrasını sağlamak gerek.”

 Yazının tamamını okumak için tıklayın.

ETİKETLER

istanbulbaroseçimSeveral Ballıkayamelis alphanözgürlükçü demokrat avukatlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24