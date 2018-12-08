Yargıtay'ın üç kez bozduğu Filiz Aktaş cinayetinde iyi hal indirimi

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde bir çocuk annesi Filiz Aktaş\'ı (25) yolunu keserek öldüren eski eşİ Hayri Özel\'e (55) verilen cezaya, Yargıtay\'ın 3 kez verdiği bozma kararına rağmen bir kez daha \'iyi hal indirimi\' geldi. Mahkeme daha önce 2 kez uygulayıp, bir kez kaldırdığı \'iyi hal indirimini\' dördüncü yargılamada, mahkeme başkanının muhalefet şerhine rağmen yeniden uyguladı. Eski kocanın cezası 24 yıl hapis cezasından 20 yıla indirilirken, genç kadının ailesi, dosyayı bir kez daha Yargıtay\'a taşımaya hazırlanıyor.

Menemen\'in Emiralem Mahallesi\'nde oturan 1 çocuk annesi Filiz Aktaş, 6 Ekim 2011 sabahı, evinden, muhasebeci olarak çalıştığı Koyundere\'deki tekstil atölyesine gitmek üzere çıktı. Aktaş\'ın yolunu, İzmir - Çanakkale karayolu üzerindeki Menemen yaya üstgeçidi önüne geldiğinde, 4 yıl evli kalıp 2010 yılı Mayıs ayında boşandığı Hayri Özel kesti. Afyonkarahisar\'da, 1992 yılında Peyami Yıldırım\'ı öldürdüğü için tutuklu bulunduğu cezaevinden 2002 yılında Şartlı Salıverme Yasası ile çıkan Özel, genç kadını tabancayla vurarak öldürdü. Kaçmak isteyen Hayri Özel, peşine düşen polisle çatışmaya girdi. Olayda polis memuru Mustafa Gönen Yılmaz (47), ayağından yaralandı. Özel de vurularak, yakalandı. Hayri Özel\'in üzerinden 2 tabanca, 9 dolu şarjör, bir susturucu ve bir sahte nüfus cüzdanı çıktı. Tedavisinin ardından tutuklanan Hayri Özel hakkında Karşıyaka 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'tasarlayarak öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile yaralama, resmi belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme ve ruhsatsız silahla ateş etme suçlarından da 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YARGITAY BOZDU, YEREL MAHKEME DİRENDİ

Mahkeme, tutuklu sanık Hayri Özel\'e eski eşini öldürdüğü için önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak öldürülen genç kadının, olaydan 1.5 yıl önce çiftin ortak çocuğunu dövdüğü iddiasını haksız tahrik kabul etti ve sanığın duruşmalardaki iyi halini de göz önüne alarak, cezayı 20 yıla indirdi. Özel, ayrıca polis memurunu yaralamak ve diğer suçlardan toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Filiz Aktaş\'ın ailesinin temyiz için başvurduğu Yargıtay, cinayetten 1.5 yıl önce yaşandığı öne sürülen dayak olayının, \'haksız tahrik\' sayılamayacağını belirtip, kararı bozdu. Yargıtay\'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada Karşıyaka 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Filiz Aktaş\'ın 1.5 yıl önceki dayak olayından dolayı para cezası alıp, hükmün ertelenmesinin geri bırakılmasını bir kez daha \'haksız tahrik\' saydı ve ilk kararında direndi. Sanık Hayri Özel\'e aynı cezayı verdi. Aktaş Ailesi kararı bir kez daha Yargıtay\'a taşıdı. Dosyayı ikinci kez inceleyen Yargıtay, bu kez kararı, dava konusu olayın kadın cinayeti olmasından dolayı, o zamanki adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'ndan müdahil olup olmayacağına dair görüş alınması gerektiği belirtilerek, bozdu.

YEREL MAHKEME BU KEZ İNDİRİMİ KALDIRDI, CEZA ARTTI

Üçüncü kez görülen davada Karşıyaka 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa verdiği cezada daha önce de cinayet suçunu işlediğini göz önünde bulundurarak \'iyi hal indirimi\' uygulamadı. Böylelikle Hayri Özel\'in ilk iki yargılamada aldığı 20 yıllık hapis cezası, 24 yıla çıktı.

AİLEYİ UZEN KARAR VERİLDİ

Dosyayı üçüncü kez inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını sadece bakanlık görüşü alınmadığı için bozduğunu, iyi hal indirimiyle ilgili bir görüşlerinin bulunmadığını gerekçe gösterip, üçüncü kez bozdu. Davaya dördüncü kez bakan Karşıyaka 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bir kez daha kadının yakınlarını üzen karara imza attı. Yerel mahkeme, mahkeme, başkanın muhalefetine, duruşma savcısının da bu yönde talebi olmamasına rağmen sanık eski kocaya oy çokluğuyla yeniden iyi hal indirimi uyguladı. Ceza 24 yıldan 20 yıla indirildi. Kızlarının ölümünden sonra hukuk mücadelesi veren ailenin, cezanın artmasıyla yaşadıkları sevincin yerini bu kez hüzün aldı. Ancak hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen aile, kararı yeniden Yargıtay\'a taşıdı.

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