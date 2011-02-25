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Politika

YARGITAY'IN SORUNLARINI ERDOĞAN'A AKTARDI ANKARA (A.A)

25 Şubat 2011 18:55

-YARGITAY'IN SORUNLARINI ERDOĞAN'A AKTARDI ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'i kabul etti. Başbakanlık Merkez Bina'daki kabule, Adalet Bakanı Sadullah Ergin de katıldı. Görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Yargıtay'a dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerçeker, Yargıtay'ın fiziki koşulları ve yer sorununa ilişkin konuları görüştüklerini, sorunların çözüme kavuşturulmaya çalışıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın kendisini gayet iyi karşıladığını ifade eden Gerçeker, ''Belli bir sürece girildi. Bundan sonra, çalışma şartlarını kısa sürede nasıl normal hale getiririz, onun çaresini arıyoruz'' dedi. Gerçeker, en kısa sürede yeni dairelerin kuruluş işlerinin tamamlanacağını ve faaliyete geçirileceğini belirterek, daireler kurulmadan çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Yargının sorunlarının devlet sorunu olarak ele alınmasını isteyen Gerçeker, ''İnşallah adaleti en iyi ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli adımları atacağız'' diye konuştu. Gerçeker, Yargıtay'ın bina sorununun görüşmede ele alındığını ve kısa sürede sorunun çözüleceğini belirtti. Bir gazetecinin ''Danıştay üyelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Danıştay'a üye seçimine tepki olarak Anıtkabir'i ziyaret ettiğini'' hatırlatması üzerine de Gerçeker, konuya ilişkin bilgisi olmadığını, Anıtkabir ziyaretini televizyondan izlediğini, değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

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