-YARGITAY'IN ÖNERİLERİ KOMİSYONA TBMM (A.A) - 21.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in sunduğu, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasa Tasarısı konusunda Yargıtay Başkanlar Kurulunun görüşünü içeren dosyayı Anayasa Komisyonuna havale edeceğini söyledi. Şahin, Gerçeker'i kabulünün ardından gazetecilerin görüşmeye ilişkin soruları üzerine, ''Bana sunulan dosyayı Anayasa Komisyonuna havale edeceğim'' dedi. Bir gazetecinin, ''Tahliyeler konusunda Yargıtay'ın idari önlemler alabileceğini söylemiştiniz. Konu gündeme geldi mi'' sorusuna Şahin, Gerçeker'in kendisine Yargıtay'ın iş yükü ile ilgili yazılı bilgi de getirdiğini belirterek, ''Tahliyelerin arka planı da anlatıldı. Komisyon bunları da değerlendirecektir'' karşılığını verdi.