Yargıtay'ın N.Ç. kararı Bakanı da çileden çıkardı

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Bakan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelesini sürdürürken, Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 13 yaşındaki bir kız çocuğunun “sanıklarla kendi rızasıyla birlikte olduğu” doğrultusundaki yerel mahkeme kararının onamasını “kabul edilemez ve kaygı verici” bulduğunu bildirdi. Şahin, davada verilen kararın, TCK’nın “çocukların cinsel istismarı”nı düzenleyen 103. Maddesine ve suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı önceki TCK’nın 414. Maddesi ile uyumlu olmadığını belirtti.Söz konusu maddenin uygulamasında hiçbir boşluğa mahal vermemek için değişiklik önerisi hazırladıklarına değinen Şahin, “Bu değişikliğe göre 103. maddenin 1. paragrafının ‘a’ bendine ‘çocuğun rızası olup olmadığına bakılmaksızın’ ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir” dedi.“Yasa 15 yaşını tamamlamamış çocukları fiilin anlam ve sonucunu anlamayacak çocuk kategorisine koymaktadır. Fiilin anlam ve sonucunu anlamayacak kategorideki bir çocuğa karşı işlenen fiilde çocuğun rızası olup olmadığı aranmaz. Çünkü çocuk rızanın da sonuçlarının anlamayacak bir kategoride kabul edilmektedir. Kadın örgütlerinin de yaptığı açıklamalarda belirtildiği gibi, N.Ç'nin yaşadığı istismar ömür boyu onarılması güç travmalara neden olacak iken mahkemelerin ve yüksek mahkemenin aldığı kararlar kamu vicdanını yaralamıştır. Yargı makamlarının öncelikli görevinin mağduru ve cinsel istismara uğrayanın hakkını korumak olduğunu hatırlatmak isterim.”