Yargıtay'ın DBP'ye gönderdiği yazı HDP'ye kapatma uyarısı mı?

Yargıtay Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi’nden (DTK) bir gün önce Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) bir yazı gönderdi. ‘Bir partinin tüzük ve programının devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne aykırı olması kapatılma gerekçesidir’ denilen yazı, HDP’ye bir uyarı mesajı olarak algılandı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu; özyönetim konusunun tartışıldığı DTK kongresinden bir gün önce 25 Aralık 2015 tarihinde DTK bileşenleri arasında yer alan DBP’ye, parti tüzüğünde yer alan bazı maddelerin ‘Anayasa’ ve ‘Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle bir yazı gönderdi.

‘Devletin üniter yapısına aykırı hükümler’

Yargıtay’ın bu yazıyı, DBP’nin programında yer alan “Partimiz DBP, yeniden yapılanma sürecinde demokratik özerkliği siyasal gündemine alırken, günümüze kadar farklılıkların inkârına dayalı tek ulus mantığına karşın demokratik ulus anlayışını, demokratik özerklik temelinde yaşamsallaştırmayı hedeflemektedir. Bu anlamda DBP Türkiye ve Kürdistan siyasetinde yeni bir partileşme anlayışı ve yeni bir siyasi kültür yaratma iradesiyle kendini yenilemiştir” ifadeleri nedeniyle yolladığı öğrenildi.

Söz konusu yazıda, “DBP’nin parti programında değinilen bu hedeflerin Anayasa ile güvence altına alınmış devletin üniter yapısına aykırı hükümler içerdiği açık. Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nda düzenlenen parti kapatma düzenlemelerine göre, bir partinin tüzük ve programının devletin bağımsızlığına ülkesine ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı olması durumunda partinin doğrudan kapatılması gereken hallerden bazılarıdır” denildi.