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Yaşam

Yargıtay'dan ‘üreten tazminat öder’ kararı verdi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kısa devre yapıp, kıvılcım çıkararak, ev yakan “ayıplı” televizyonun neden olduğu zarardan üretici firmayı sorumlu tuttu

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kısa devre yapıp, kıvılcım çıkararak, ev yakan “ayıplı” televizyonun neden olduğu zarardan üretici firmayı sorumlu tuttu ve tüketicinin zararının karşılanması gerektiğine karar verdi.


Adana-Seyhan’da oturan Dilek ve Ercan D. çifti geçen yıl televizyon aldı. Televizyonu açıp banyoya giren Dilek D. bir süre sonra duman kokusu duydu, salondaki televizyonun alev aldığını görünce evden çıktı. Yangında çiftin, salondaki eşyaları, çeyizi, eşine yazdığı şiir-mektuplar ve düğün CD’si ile fotoğrafları da yandı.



39 bin liralık dava


Çift daha sonra üretici firma aleyhine dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, televizyonun “gizli ayıplı” olduğu, şase yapıp kıvılcım çıkarak, evi yaktığı, psikolojik olarak etkilenip toparlanamadıkları ve çocuk yapmaktan bile vazgeçtikleri iddiasıyla davacılar 14 bin lira maddi, 25 bin lira manevi olmak üzere 39 bin liralık tazminat talep ettiler.  Bakırköy Tüketici Mahkemesi, itfaiye ve bilirkişi raporunu yeterli görmeyerek davayı reddetti. Mahkeme, 10 Haziran 2010 tarihli kararında, davalı firmanın sorumlu tutulabilmesi için zarar ve zararı doğuran olayın varlığının yanısıra, televizyonun “ayıplı üretildiği” ve bundan dolayı yangın çıktığının (nedensellik bağının) kanıtlanması gerektiği belirtildi.



Yargıtay bozdu


Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını 4 Kasım 2010’da bozdu. Kararda, “İtfaiye yangın raporu, tespit sonucu alınan elektrik mühendisi bilirkişisinin raporu ve tanık anlatımlarına göre yangının ayıplı üretilmiş televizyondaki şaseden kaynaklandığı sonucuna varılmaktadır. Mahkemece davacıların uğuradığı zararın kapsamı belirlenip davalı üretici firmanın sorumluluğuna karar verilmesi gerekir” denildi.



Mahkeme direndi, Kurul bozdu


Bakırköy Tüketici Mahkemesi 3 Mayıs tarihli kararıyla eski kararında direndi. Bunun üzerine “ayıplı TV” davası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Kurul, yerel mahkemenin direnme kararını, 30 Kasım’daki toplantısında oybirliği ile bozdu. Karar kesinlik taşıyor.



İtfaiye raporu: Yangın TV’den


İtfaiye raporunda, Dilek-Ercan D. çiftinin evindeki yangının televizyonun çalışırken çıkardığı kıvılcımların kabloları tutuşturmasıyla çıktığı belirtildi. Genç çift Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde, “Yangın televizyonda meydana gelen şaseden çıktı” diye tespit yaptırdı.


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