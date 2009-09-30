Yargıtay'dan tecavüzcülere müjdeli haber!

‘Nitelikli cinsel saldırıya kalkışmak’ suçundan 9 yıl ceza alan sanık hakkında, Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar: Kadının direnişi tecavüzü engelleyecek boyutta değil, sanık gönüllü olarak vazgeçti, ceza düşük olmalı...

Yargıtay tartışma yaratacak bir tecavüz kararına imza attı.

Silah zoruyla kaçırdığı kadına direnmesi nedeniyle tecavüz edemeyen sanığın yargılandığı davada, kadının direnişinin tecavüzü engelleyecek boyutta olmadığına hükmeden Yargıtay, sanığın eyleminden gönüllü olarak vazgeçtiğini bu nedenle cezanın daha düşük tutulması gerektiği kanaatine vardı.

Dava konusu olay İzmir Ödemiş'te yaşandı. Bir kadını arkadaşlarının yardımı ve silah zoruyla kaçırarak köy evine kapatan sanık, kadına tecavüz etmeye çalıştı. Ancak kadının direnmesiyle nedeniyle tecavüzü gerçekleştiremedi.



Daha sonra yakalanan sanığa, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi ‘nitelikli cinsel saldırıya kalkışmak’tan ceza verdi. Temyiz üzerine dosyanın gittiği Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararı bozdu.

Daire, Ceza Kanunu'nun ‘teşebbüs’ hükümlerinin düzenlendiği 35. maddesini hatırlattı. Teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için sanığın cinsel saldırı eylemiyle ilgili icraya başlayıp elinde olmayan nedenlerle eylemini durdurması gerektiğini belirten daire, somut olayın bu maddeye uyumlu olmadığını kaydetti.

Kadının direnişinin tecavüzü engelleyecek boyutta olmadığına hükmeden Yargıtay, sanığın gönüllü olarak eyleminden vazgeçtiğini bu nedenle cezanın düşük tutulması gerektiğini vurguladı.

Yerel mahkemenin kararında 9 yıla kadar hapisle cezalandırılan sanık, Yargıtay’ın yorumuna göre en fazla 7 yıl ceza alacak.