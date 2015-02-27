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Yaşam

Yargıtay'dan evlilik içinde cinsel saldırıda 'nitelik' kriteri!

Antalya’da yaşanan olayda, eşi tarafından zorla öpülen kadın şikayetçi oldu, Yargıtay ise bunun suç olmadığına karar verdi

27 Şubat 2015 10:50

Yargıtay, kadının eşi tarafından “zorla öpülmesinin” suç sayılmadığını belirterek yerel mahkemenin eşe verdiği mahkumiyet kararını "eşe karşı işlenen cinsel suçlarda cinsel saldırının, sadece nitelikli halinin şikâyete tâbi suç olarak düzenlendiği" gerekçesiyle bozdu.

Milliyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Antalya’da yaşanan olayda, savcılığa başvuran kadın, kendisini istemediğini söylediği halde zorla öpen eşinden şikayetçi oldu. Başsavcılık, eş hakkında “cinsel saldırı” suçundan dava açtı. Yargılanan eş hapis cezasına mahkum oldu. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi mahkemenin kararını bozdu.

Bozma kararında eşe karşı işlenen cinsel suçlarda cinsel saldırının, sadece nitelikli halinin şikâyete tâbi suç olarak düzenlendiği, cinsel saldırı suçunun basit halinin eşe karşı işlenmesinin ise suç olarak düzenlenmediği belirtildi. Kararda şöyle denildi:

“Mağdure ile resmi evli olan sanığın eşinin rızası hilafına onu kendisine doğru çekerek sarılıp öpmesi şeklindeki eyleminin cinsel saldırı suçu oluşturmadığı gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.”

Daire, bu gerekçeyle oybirliği ile sanığa verilen cezayı bozdu. Yargıtay’ın kararına göre, evlilik içinde sadece “tecavüz” fiilleri suç olarak görülüp cezalandırılacak. Bunun dışındaki “cinsel saldırı” eylemleri ise cezasız kalacak.

Baroturk.com'da yer alan haberde ise Yargıtay’ın bu kararını yorumlayan bazı avukatlar, "Artık evlilik içinde sadece tecavüz fiilleri cezalandırılacak. Tecavüz dışındaki cinsel saldırılarda ceza verilmeyecek" dedi.

 

 

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