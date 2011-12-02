Yargıtay'dan tartışmalı Dink kararı

T24 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin TRT’de katıldığı bir programda ‘Hrant Dink’in Maraş Katliamı’nın faili olduğu yönünde kanı uyandırdığı’ için suçlu bulduğu Ökkeş Şendiller hakkındaki kararı ‘doğruluk, gerçeklik ve tarafsızlık’ adına bozdu.



Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından ‘doğru ve tarafsız’ denilen Ökkeş Şendiller, katliamın bir numaralı sanığı olduğu iddiasıyla yargılanmıştı.



Ökkeş Şendiller, 28 Aralık 2008’de TRT 1’de yayımlanan ‘Şahların Labirenti’ adlı belgeselde, Maraş Katliamı’nı Türkiyeli Ermenilerle ilişkilendiren iddialar ileri sürerek, “Bunun ne Alevilikle ne Sünnilikle bir alakası yoktur. Bu örgütün, ki örgütün içerisinde Ermeni Garbis Altınyan var, TİKKO’nun kurucularından... İşte Hrant Dink, Orhan Bakır, ki bunların hepsi beraber ismini değiştirenler zaten. Çatışmalarda ölen militanlar arasında yedi tane sünnetsiz ceset var. Garbis Altınyan’ın ve yedi tane sünnetsiz cesedin Aleviyle, Sünniyle, Kürtle, Türkmenle, Avşarla ne alakası olabilir” demiş, bu esnada Dink’in fotoğrafı tüm ekranı kaplayacak şekilde yayımlanmıştı. Bu gelişme üzerine ailesi, ‘Dink’in kişilik haklarına saldırı’ gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, belgeseli yayımlayan TRT, yapımcı Bey Yapım ve Şendiller’i tazminata mahkûm etti.





Hangi tarafsızlık?



Şendiller’in temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi belgeselin “doğruluk, gerçeklik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olduğu” gerekçesiyle kararı esastan bozdu. Avukat Fethiye Çetin, karara itirazında, Şendiller’in Maraş Katliamı davasının ‘1 Numaralı’ sanığı olduğunu anımsatarak, “Hangi tarafsızlık” diye sordu.





