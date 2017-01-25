Yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yargıtay'dan ihraç edilenlerden, 'FETÖ' şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde, OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında katip ve memurların da bulunduğu eski Yargıtay çalışanı 26 kişiyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının 'FETÖ' üyelerinin "haberleşme ağı" ByLock'u kullandıkları belirlendi.

Operasyonların devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.