Yargıtay'dan dönen soyadı davası

T24 - S.P., oğlu T.P'nin ölümünden sonra gelini Y.P'nin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu iddia ederek ölen oğlunun maaşını alan gelin S.P'nin ailenin soyadı hanesinden silinmesi talebiyle dava açtı.



Yerel mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından temyize giden Y.P Yargıtay'ın kararı bozmasıyla emsallerine örnek teşkil etti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Davacı S.P., oğlu T.P.’nin ölmesi üzerine gelini Y.P.’nin başka bir erkekle gayri resmi ilişki yaşadığını ve ölen kocasından maaş aldığını ileri sürerek, davalının soyadlarını kullanmasının önlenmesi ve bu soyadın nüfustan silinmesi için dava açtı. Yerel mahkeme, kadının P. olan soyadını kullanmasının önlenmesine, kaydı kapatılarak baba hanesine dönülmesine hükmetti. Bunun üzerine Y.P. kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18’inci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, şöyle dedi:



'Kocası ölen kadın, yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder; ancak...'





‘Kendisi isterse olur’



Ancak yazılı istemde bulunması durumunda bekarlık hanesine dönerek, bekarlık soyadını alıp kapanmış nüfus kaydı açılabilir. Kocası ölen kadın, kendi istemiyle bekarlık soyadını almadıkça veya haklı nedenlere dayanarak soyadının değiştirilmesini isteyip bu yolda mahkemece karar verilmiş olmadıkça, ölen kocasının soyadını taşımayı sürdürür.”







