Yargıtay'dan dinleme süresini dosya üzerinden uzatma kararına ret!

Ergenekon soruşturması sırasında ‘Ergenekon’un Yargıtay’daki başı’ iddiasıyla hedef alınan ve dinleme kayıtlarının yayınladığı, Yargıtay’ın yeniden yapılandırılmasının ardından 18. Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilen Hamdi Yaver Aktan’ın dairesinden bir telekulak kararı çıktı. Kararda, üç aylık sürelerle dosya üzerinden uzatılan dinleme kararlarına dayanarak toplanan delillerin hukuken geçerli sayılmayacağı belirtildi. Yargıtay, böylece hâkimlerin dosya üzerinden uzattığı dinleme kararlarıyla toplanan delillerin hukuken geçerli sayılmayacağını kayda geçirdi.

29 Nisan tarihli karar, “Sanıklar hakkında CMK’nın 135. maddesi uyarınca üç ay için verilen iletişimin denetlenmesine ilişkin kararın, anılan sürenin bitiminden sonra denetlemeye ilişkin kayıtlar çözülüp hâkim huzuruna getirilmeden; evrak üzerinden sürenin uzatılmasına karar verilmesi isabetsiz ve bu suretle uzatılan delillerin de hukuken geçerli olamayacağı...”

Delil sayılmayacak



Bu karar ışığında artık dinleme kararları dosya üzerinden, hiçbir inceleme yapılmadan uzatılamayacak. Bu şekilde uzatma kararına dayalı yapılan dinlemeler sonrası elde edilen tapeler ise hukuka uygun delil sayılmayacak. Bu tip tapelere dayalı mahkûmiyetler beraatle, soruşturmalar takipsizlikle sonuçlanacak.

Başkan Aktan, daha önce de usulsüz dinleme talep eden, bu talebe katılan ve nihayet bu kararları veren kolluk görevlileri, savcılar ve yargıçlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere suç duyurusu gerektiğine hükmetmişti.

Yargıtay bu kararı, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden gelen altı sanıklı insan ticareti, fuhuşa teşvik etme, yer temin etme davasının temyiz incelemesinde verdi.

İki sayfalık kararda, süre uzatılmasından önceki ‘belirti delilleri’ diğer kanıtlarla desteklendiği için bozma sebebi yapılmadı. Sanıklar hakkındaki cezalar alt sınırdan belirlenmesine karşın adli para cezalarının alt sınırın üzerinde belirlenmesi nedeniyle cezalar düzeltilerek onama kararı verildi.