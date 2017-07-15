Yargıtay'dan darbe girişimine ilişkin ilk karara onama

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erzurum'da, darbe girişimine ilişkin yargılanan ve dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile “sıkıyönetim komutanları atama listesinde” ismi bulunduğu öne sürülen eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanıklar Koçak ve Yılmaz hakkındaki karar, 5 Ocak 2017'de verilmişti. Sanıklar Yılmaz ve Koçak, "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı, darbe girişimine ilişkin sonuçlanan ilk karar olma özelliği taşıyordu.