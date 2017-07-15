T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Yargıtay'dan darbe girişimine ilişkin ilk karara onama

2 asker, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

15 Temmuz 2017 01:35

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erzurum'da, darbe girişimine ilişkin yargılanan ve dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile “sıkıyönetim komutanları atama listesinde” ismi bulunduğu öne sürülen eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanıklar Koçak ve Yılmaz hakkındaki karar, 5 Ocak 2017'de verilmişti. Sanıklar Yılmaz ve Koçak, "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.  Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı, darbe girişimine ilişkin sonuçlanan ilk karar olma özelliği taşıyordu.

ETİKETLER

yargıtayfetödavaonamadarbe girişimiMurat Koçakmurat yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24