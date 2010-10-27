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Politika

Yargıtay'dan CHP'ye: Tüzüğü uygulayın

Başsavcılık'tan partiye gönderilen yazıda, 2008'deki tüzük değişikliğinin yürürlükte olduğu ve uygulanması gerektiği belirtildi.

27 Ekim 2010 03:00

T24 - Başsavcılık'tan partiye gönderilen yazıda, 2008'deki tüzük değişikliğinin yürürlükte olduğu ve uygulanması gerektiği belirtildi.
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazı ile 2008 yılında yapılan tüzük değişikliğinin yürürlükte olduğunu, buna göre uygulama yapılması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Suha Okay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tüzük değişikliğine ilişkin son yazısının parti genel merkezine geldiğini söyledi.

Yazıda 2008 yılında yapılan tüzük değişikliğinin yürürlükte olduğu, değişiklik uyarınca uygulama yapılması uyarısında bulunulduğunu kaydeden Okay, buna göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi içinden yeni tüzük uyarınca 13 genel başkan yardımcısı ile bir genel sekreter seçmesinin gerektiğini aktardı.

Okay, bunun yeni bir kurultay toplanmasının zorunlu olduğu anlamına gelmediğini, Parti Meclisi içinden 2008 yılındaki tüzük değişikliği uyarınca yapılacak seçimle yeni yapının oluşturulabileceğini de ifade etti.

CHP, 2008 yılında gerçekleştirdiği tüzük kurultayında tüzük değişikliğine gitmiş ve değişiklik ile 20 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nun yapısı değiştirilmişti. Tüzük değişikliğinin yürürlük tarihi ise Parti Meclisi kararına bırakılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan seçildiği bu yılın Mayıs ayında yapılan 14. Olağanüstü Kurultay'da ise tüzük değişikliğinin yürürlük tarihi ertelenmişti.

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