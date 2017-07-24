Yargıtay’dan CHP’li Arslan’ın başvurusuna yanıt

Yargıtay, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın 16 Nisan referandumunda mühürsüz oy pusulalarının yasada belirtilenin aksi bir şekilde geçerli sayılması kararının ardından hem YSK üyeliği hem de Yargıtay üyeliği görevini aynı anda yürüten 5 kişi hakkında soruşturma talebiyle yaptığı başvurusunu, yanıtladı. Yargıtay'ın yanıtında “Ceza veya disiplin kovuşturmasını gerektirir mahiyette bulunmadığı anlaşılarak işlemden kaldırdığını’ savunuldu.

Bu kararla, CHP’li Arslan’ın haklarında başvuruda bulunduğu YSK’nın Yargıtay kontenjanından ve aralarında YSK Başkanı Sadi Güven’in de bulunduğu 5 üyesi, Yargıtay bünyesinde soruşturmaya uğramayacak.

YSK’nın Yargıtay kontenjanından seçilen diğer 4 üyesi, Muharrem Akkaya, Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu, Kürşat Hamurcu, Sadi Sarıyıldız.

CHP’li Arslan, YSK üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen 6 Danıştay üyesi hakkında Danıştay’a yaptığı soruşturma talepli başvurunun yanıtının ise henüz verilmediğini kaydetti ve 16 Nisan referandumundaki hak ihlalleri konusunda AİHM’e bireysel başvuruda bulunacağını belirtti.