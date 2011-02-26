-YARGITAY'DAN BANKAYA İBRETLİK CEZA İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Yargıtay, İstanbul Tüketici Mahkemesi tarafından kredi kartı üyelik ücretini geri alan Fuat Engin'in kredi kartını iptal eden bankanın işlemini iptal eden ve bankayı tazminat ödemeye mahkum eden kararını onadı. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Fuat Engin, 10 yıldır kullandığı kredi kartına 45 lira üyelik ücreti tahakkuk ettirerek tahsil eden bankaya itirazda bulunduğunu, itirazı kabul edilmeyince haksız ve hukuka aykırı olarak alınan tutarın iadesi talebiyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğunu anlattı. Hakem heyetinin, anılan tutarın iadesi yönünde karar aldığını belirten Engin, bankanın, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı doğrultusunda, kredi kartı üyelik ücreti adı altında aldığı tutarı kendisine iade ettiğini ancak, ilgili kredi kartını ''kredi kartı üyelik ücretinin iade edilmesi'' nedeniyle, sözleşme hükümleri gereğince ''sözleşme fesih hakkını kullandığı'' gerekçesiyle kullanıma kapattığını kaydetti. Engin, bu durum üzerine bankanın uygulamasının, hakkaniyete ve emredici hukuk kurallarına aykırı, tek yanlı ve haksız bir durum olduğu gerekçesiyle işlemin iptal edilerek, kredi kartının yeniden kullanıma açılması talebiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde dava açtığını dile getirerek, sözleşme feshi nedeniyle ''kredi kartını kullanamaması'' ve ''bilgisi dışında kapatılan kredi kartını kullanmak istediğinde onay verilmediği için çevresinde zor duruma düştüğü'' gerekçeleriyle tazminat talebinde bulunduğunu söyledi. Tüketici Mahkemesi'nin, ''davalı bankanın yasal dayanaktan yoksun, haksız işlemi nedeniyle ağır kusurlu olduğunun kabulü''nün gerektiği sonucuna vardığını aktaran Engin, mahkemenin, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili hükümlerine aykırı olan, kredi kartı sözleşmesinin feshedilerek, kapatılmasına yönelik işlemin iptaline, ''kredi kartı üyelik sözleşmesinin yenilenerek sözleşmenin bir örneğinin Fuat Engin'e verilmesine ve yarattığı mağduriyet nedeniyle manevi tazminat ödenmesine'' karar verdiğini anlattı. Engin, İstanbul Tüketici Mahkemesi kararının, banka tarafından Yargıtay'da temyiz edilmesi üzerine konuyu görüşen Yargıtay 13. Dairesi'nin bankanın kararı bozma talebini reddederek, yerel mahkemenin Engin lehinde verdiği kararını onayladığını bildirdi. Hak aramanın önemine ve gerekliliğine dikkati çeken Fuat Engin, kararı değerlendirirken, kredi kartı aidatı veya üyelik ücreti nedeniyle kartı kullanıma kapatılan tüketicileri, hakkını aramaya ve bankaların yaptıkları haksız ve tek yanlı sözleşme değişikliklerine itiraz etmeye çağırarak, tüketicilere Tüketici Örgütleri Federasyonu üyesi tüketici örgütlerinden hukuki destek almalarını önerdi.