Yargıtay'dan '15 Temmuz' broşürü 

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası toplantılarda ve yabancı heyetlerin kabullerinde muhatapların bilgilendirilmesi amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak \'15 Temmuz\' broşürü hazırladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \'Türkiye\'de Gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü\' isimli Türkçe ve İngilizce broşür hazırlandı. Hazırlanan broşürle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında 121 ülke başsavcısı ile 93 ABD eyalet/bölge başsavcısı olmak üzere 214 adet bilgilendirme mektubu gönderimiştir. Darbe girişiminden kısa bir süre sonra 2016 yılı Ağustos ayında yürütülmekte olan soruşturmaların gizliliğini de ihlal etmemek amacıyla internet ve gazete haberleri ile ajanslar gibi açık kaynaklar tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilerden faydalanılarak, \'Türkiye\'de Gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü\' isimli broşür Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış, resmi temaslar sırasında yabancı muhataplara elden verilmiştir. Darbeden sonra yapılan soruşturmalar ve yargılamalar sürecinde elde edilen deliller ışığında 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki örgütün FETÖ olduğunu anlatan borşürümüz FETÖ\'nün yapısına, yöntemlerine ve faaliyetlerine ilişkin somut bilgilerle güncellenmiştir. Uluslararası toplantılarda, yabancı heyetlerin kabullerinde, yurtdışı ziyaret ve ikili görüşmelerde muhatapların konu hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla İngilizce broşürün verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.\"

Hazırlanan İngilizce ve Türkçe broşürler başsavcılıktan yapılan yazılı açıklama ile birlikte Ankara\'daki medya kuruluşlarının temsilcilerine de gönderildi.

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