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YARGITAY'DA SEÇİM ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 14:54

-YARGITAY'DA SEÇİM ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Yargıtay 6. Dairesi Başkanlığına Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Lütfi Tombaloğlu seçildi. Yargıtay Birinci Başkanlığından yapılan açıklamada, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 6. Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldığı bildirildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu, yapılan seçim sonucunda 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Lütfi Tombaloğlu'nu seçti. -TOMBALOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ- Mustafa Lütfi Tombaloğlu, 28 Nisan 1950'de Ankara'da doğdu. 1975'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Tombaloğlu, Ankara/Altındağ hakim adayı olarak mesleğe başladı.  Sırasıyla Muş Hakim Yardımcılığı, Şabanözü, Tatvan hakimliği, Yargıtay Tetkik Hakimliği ve Ankara 2. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten Tombaloğlu, 4 Şubat 1999 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi.  Tombaloğlu, evli ve iki çocuk babası.

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