Yargıtay'da görülen MİT TIR'ları davasında gizlilik kararı alındı.

Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların 2014 başında durdurulmasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Yargılamayı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi yapıyor.

Dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında.

İddianamede sanıklar hakkında, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Devletin güvenliğine ve siyasal faaliyetlerine ilişkin bilgileri temin edip ifşa etmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin vereceği kararın temyiz incelemesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca yapılacak. Fakat davayla ilgili gizlilik kararı alındı.