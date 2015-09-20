Nagehan Alçı: MİT TIR'ları konusunda gazetecilerin suçlanmasına karşıyım

Miliyet yazarı Nagehan Alçı, geçen hafta Star yazarı Cem Küçük'ün de katıldığı A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında gündeme gelen ve bazı medya organlarında "MİT TIR'ları olayı ABD'de yaşansaydı CIA o muhabirleri öldürürdü" başlığıyla yayımlanan haberlerde sözlerinin "çarpıtıldığını" ifade etti. Alçı programda, "Eğer MİT TIR’larının durdurulma ve MİT mensuplarının tekme tokat dövülme olayı ABD’de CIA için yaşansaydı CIA anında bunu yapmaya kalkanları öldürürdü" dediğini savundu. "Öte yandan CIA’nın bu eylem tarzını da asla tasvip etmem. Ama gerçeklik budur" diyen Alçı, "Bu konuda gazetecilerin suçlanmasına da karşıyım ama devletin içindeki paralel yapıyla mücadeleyi de sonuna kadar doğru buluyorum" dedi.

Alçı'nın Milliyet'te "Ak Parti neyi neden değiştirdi?" başlığıyla yayımlanan yazısının "Söylemediklerim" ara başlığıyla verilen bölümündeki açıklaması şöyle:

"Geçen hafta a-haber’de söylemediğim bir cümle yüzünden bazı medya organları tarafından hedefe kondum. Aynı şekilde eşim Rasim Ozan’ı da hayallerinde gözaltına alıp tutukladılar. Bunların hepsi maksatlı yalan haberlerdi. Eğer MİT TIR’larının durdurulma ve MİT mensuplarının tekme tokat dövülme olayı ABD’de CIA için yaşansaydı CIA anında bunu yapmaya kalkanları öldürürdü. Söylediğim bundan ibarettir. Zaten ABD’yi biraz bilen hiç kimse de bu cümlenin doğruluğunu inkâr edemez. Öte yandan CIA’nın bu eylem tarzını da asla tasvip etmem. Ama gerçeklik budur. Habercilere ve gazetecilere dair ise hiçbir şey söylemedim. Bu konuda gazetecilerin suçlanmasına da karşıyım ama devletin içindeki paralel yapıyla mücadeleyi de sonuna kadar doğru buluyorum. Mesele budur..."

Cem Küçük ve Alçı arasındaki diyalogda neler söylenmişti?

Söz konusu programda Cem Küçük ve Nagehan Alçı arasında geçen diyalog şöyle:

Cem Küçük: "Bu ülkenin yatak odasına girildi. Yani MİT TIR'ları içindeki görüntüler ya da ona ait devletin en mahrem bilgilerini Cumhuriyet gazetesi yayımladı. Bu savcıların orada harekete geçmesi gerekirdi. Geçtiler ama işte yayın yasağı bilmem ne oldu, casusluk dendi. Aslında esas orada Can Dündar'a filan gözaltıların orada olması lazımdı. Çünkü yatak odasına girildi, güvenlik ihlal edildi. MİT TIR'larının benzeri bir olay Amerika'da yaşansaydı ya da herhangi bir gazete New York Times gibi CIA TIR'larının görüntülerini yayımlasaydı içindekileri deşifre etseydi..."

Nagehan Alçı: (Alçı, Küçük'ün sözünün arasına giriyor) "Yayınlamaya kadar gelemez, TIR'ları durduranları anında öldürürlerdi."

Cem Küçük: "Diyelim ki oldu, yaptılar. Bir gün sonra da New York Times dedi ki; "ben de TIR'ların içindekileri yayımlayacağım" dedi. İddia ediyorum hukukla çözmezlerdi bu işi. Hukuk hiç devreye girmezdi..."

Nagehan Alçı: (Alçı, bir kez daha araya giriyor) "Zaten o aşamaya gelemezdi, CIA anında öldürürdü."

A Haber'de tartışma konusu olan açıklamalara ilişkin video şöyle: