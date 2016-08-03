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Eğitim

Yargıtay'da 168 personelin görevine son verildi

168 personelin 23 Temmuz'daki Kanun Hükmünde Kararname gereği görevden alındığı açıklandı

03 Ağustos 2016 22:00

Yargıtay'da, 168 personelin görevden uzaklaştırıldığı, bir hizmetlinin de görevine son verildiği bildirildi

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı, bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen personelin, birim amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkartılacağı hükmünün getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Başkanlığımızca yapılan soruşturma kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi gereğince, 168 personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 4/g maddesi gereğince bir hizmetlinin görevine son verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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