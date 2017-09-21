Yargıtay: Zorunlu avukatlık ücreti sabıktan alınamaz

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 4 yıl önce, 32 yaşındaki Emine Karataş\'a cinsel saldırıda bulunduktan sonra eşarpla boğarak öldürmekten ömür boyu ve 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan 27 yaşındaki Ahmet Topal\'ın cezası Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay, zorunlu avukatlık ücretinin yargılama giderlerine eklenerek sanıktan alınmasını yanlış buldu.

Olay, 5 Aralık 2013 günü merkez Yakutiye İlçesi\'ndeki Taşmescit Mahallesi Kuşbaz Sokak 33 numaradaki kullanılmayan terk edilmiş binada meydana geldi. Nafiye- Remzi Karataş çiftinin 6 çocuğundan Emine Karataş, Tahtacılar Caddesi\'ndeki işyerinden çıktıktan sonra Kars Kapı semtindeki evine varamadan kayıplara karıştı. Bir gün sonra bu binada cesedi bulunan Emine Karataş, yapılan otopsi ardından toprağa verildi. Karataş\'ın ölümüyle ilgili daha önce aynı iş yerinden çalışan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Topal tutuklandı. Emine Karataş\'ın öldürüldüğü kullanılmayan terk edilmiş bina mahalle halkının tepkisi üzerine belediye tarafından yıkıldı. Otopsi raporunda Emine Karataş\'ın cinsel saldırıya uğradıktan sonra eşarpla boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Ahmet Topal hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. 4 Haziran 2014\'de görülen karar duruşmasında Ahmet Topal \'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak için kasten insan öldürme\' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, daha sonra inkar etse de soruşturma aşamasındaki ikrarı ve geçmişte sabıkasız olması nedeniyle indirim yapılarak ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Heyet, Ahmet Topal\'ı \'geceleyin yağma\' suçundan 8 yıl 4 ay, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan da 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

\'CİNSEL SALDIRI TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMADI\'

Sanık avukatının davayı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi\'nde görüldü. 1\'nci Ceza Daresi Ahmet Topal\'a verilen cezaları temyiz itirazlarını reddederek onadı. Yargıtay, dosyadaki mevcut uzmanlık raporuna göre maktülün vajinal sürüntü örneğinde, sanığın DNA\'sıyla uyumlu meni örneğinin tespit edilmesi nedeniyle cinsel saldırı suçunun tamamlandığını kabul etti. Yargıtay, yerel mahkemenin bunu gözetmeden \'teşebbüs aşamasında kaldığı\' gerekçesiyle indirim yapmasını aleyhe temyiz olmadığı için bozma nedeni görmedi.

Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, sanığın CMK\'nın 150/2\'nci madesi uyarınca kendisine atanan avukat yardımından ücretsiz faydalanma hakkı bulunduğu halde Erzurum\'daki mahkemenin yargılama giderlerine zorunlu avukat ücretinin de dahil edilmesini yanlış buldu. Yargıtay, Türkiye\'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nde ücretsiz müdafii yardımından yararlanma koşullarına uyduğunu sanık Ahmet\'in CMK\'nun 150/2\'nci maddesi uyarınca kendisine atanan müdafii yardımından ücretsiz olarak faydalanma hakkı bulunduğunu hatırlattı. Yargıtay, avukat hakkının yargılama giderleri arasında gösterilmesi, hüküm fıkrasının mahsus bölümünde yer alan 760 TL zorunlu müdafii ücretinin çıkarılması ve yargılama giderleri toplamının 262.08 TL olarak değiştirimesine karar verilmesi gerektiğini vurguladı.



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