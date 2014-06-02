Yargıtay 'maden kazasında taksir değil kasıt var' dedi ve kararı bozdu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Bükköy Maden ocağında 10 Aralık 2009'da meydana gelen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği faciada yerel mahkemenin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan verdiği kararı, Yargıtay ‘Olayda taksir değil olası kast vardır’ diyerek bozdu. Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesinde tanımlanan 'olası kast' durumunda sanıklara en az 20 yıl ceza verilmesi öngörülüyor.

Bursa Bükköy Madencilik’teki kaza sonrası hayatını kaybeden 19 madencinin yakını olan 110 kişi, kazada ihmali bulunanlar hakkında şikayetçi olunca Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek ve yaralamak' suçundan dava açıldı.

Ntvmsnbc’nin haberine göre, Yargıtay, 10 Aralık 2009'da meydana gelen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği faciada yerel mahkemenin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan verdiği kararı Yargıtay, ‘Olayda taksir değil olası kasıt vardır’ diyerek bozdu. Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesinde tanımlanan 'olası kasıt' durumunda sanıklara en az 20 yıl ceza verilmesi öngörülüyor.

2011 yılı sonunda Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi, maden ocağı işletmecisi Fahrettin Şolpan, İşletme Müdürü Hayrettin Çelik ile Maden Ocağı Şefi Bayram Erdoğan'a önce 8 yıl, ardından duruşmalardaki iyi halleri sebebiyle 6 yıl 8'er ay ceza verdi. Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan ile yönetim kurulu üyeleri Orhan Latif Ercan ve Kasım Karataş ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oy çokluğu ile verilen kararda sanıkların duruşmalardaki iyi halleri sebebiyle ceza 5 yıla indirildi. 22 Aralık 2011'de açıklanan karar, 110 madencinin avukatları tarafından temyiz edildi. Yargıtay, geçtiğimiz günlerde verdiği hükümle, yerel mahkemenin kararını ‘olayda taksir değil, olası kasıt vardır’ diyerek bozdu.

Olası kasıtla ilgili TCK’nın 21. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: "Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kasıt vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir."

Yakınlarını kaybeden aileler şikâyetlerini geri çekmiş

Bükköy’de hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarının avukatlığını yapan Ercan Sümer, Yargıtay kararının yerel mahkemeye ulaşmasıyla Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suçun nevini ‘olası kasıt’ olarak yeniden değerlendireceğini belirtti. Avukat Ercan Sümer şunları kaydetti: "Yargıtay, kararı bozdu, ancak yerel mahkeme önceki kararında direnebilir veya yeni deliller ışığında dava farklı bir boyuta ulaşabilir. Bozma kararıyla kamuoyunda sanıkların en az 20 yıl ceza alması beklentisi oluştu. Yargılama sürecinde madende hayatını kaybeden işçilerin yakınları şikâyetlerini geri çekmişti. Şimdi ise Yargıtay; ‘Sanıklar olası kast ile birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan yargılanmalı’ diyor."

Avukat Sümer, olayın tarafı olmasına rağmen Yargıtay’ın ‘olası kasıt’ kararına katılmadığını kaydederek, "Çünkü hiçbir kimse kasıtlı olarak işyerinin yok edilmesini, patlatılmasını istemez. Burada bizim de ifade ettiğimiz gibi ‘bilinçli taksir’ olabilir." görüşünü savundu.