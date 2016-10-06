Yargıtay velayeti babaya verdi, anne "bundan sonra oğlunun fotoğrafını dahi göremeyeceksin" dedi

Norveçli anne Maren Rynning Sjaamo'nun ülkesine götürdüğü 5 yaşındaki Poyraz'ın velayeti, Yargıtay'ın kararı üzerine babası Mehmet Ali Şilen'e verildi. Baba Şilen, oğlunu istedi ama boşandığı eski eşi "Bundan sonra oğlunun fotoğrafını dahi göremeyeceksin. Türkiye’deki kanunlar Norveç’te geçerli değil" mesajını gönderdi.

Hürriyet'ten Özge Eğirkar'ın haberine göre, Norveçli Maren Rynning Sjaamo, yaklaşık 6 yıl önce annesiyle tatil için geldiği Didim’de Mehmet Ali Şilen ile tanıştı. Sjaamo, bir yıl sonra tekrar Türkiye’ye gelip Şilen ile evlendi.

Norveç’e dönen Sjaamo, burada oğulları Poyraz’ı doğurdu. Baba Şilen, Türkiye’de olduğu için oğlunu ilk kez internetten gördü. Norveçli anne, doğumdan üç hafta sonra oğluyla Türkiye’ye geldi. Poyraz bebek uzun süre babasıyla Türkiye’de kaldı. Bu sıradaNorveç’te sandığı eşinin Türkiye’de bir erkekle görüştüğü iddiasıyla, Mehmet Ali Şilen boşanma davası açtı.

Anlaşmalı boşanma davasını kabul eden mahkeme, çocuğun velayetini babaya verdi. Karara göre çocuk okul çağına gelinceye kadar 4 ay annede 4 ay babada kalacaktı.

"Fotoğrafını dahi göremeyeceksin"

Boşanmanın ardından Şilen, askere giderken oğlunu Sjaamo’ya teslim etti. Ancak iddiaya göre Norveçli anne, oğlunu Türkiye’ye göndermek istemedi. Oğlunu aylarca göremeyen baba Şilen’in şikâyeti üzerine, Norveçli anne ilk Türkiye’ye geldiğinde polisçe yakalanıp oğlu babaya teslim edildi.

Anne de şikâyetçi olunca, mahkeme bu defa çocuğun velayetini anneye verdi. Ancak bu kez de Şilen’in kararı temyizi üzerine Yargıtay, velayeti anneye veren kararı bozdu. Bunun üzerine mahkeme sonuçlanıncaya kadar Poyraz’ın velayeti tekrar babaya geçti.

Bu karara rağmen Poyraz’ı Türkiye’ye göndermeyen Norveçli anne, Şilen’e, “Bundan sonra oğlunun fotoğrafını dahi göremeyeceksin. Türkiye’deki kanunlar Norveç’te geçerli değil” mesajı gönderdi.