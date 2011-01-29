-YARGITAY VE DANIŞTAYDA YENİ DAİRELER KURULUYOR TBMM (A.A) - 29.01.2011 - TBMM Adalet Komisyonunda, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının 1'inci maddesi kabul edildi. Tasarının, Danıştaydaki daire sayısını 13'ten 15'e çıkaran maddesi üzerinde konuşan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, AK Parti'nin, yargıyı siyasi silah olarak kullandığını gösteren örnekler bulunduğunu, MHP'li bazı kişiler ve belediye başkanlarının buna maruz kaldığını ileri sürdü. Bal, ''HSYK, Anayasa Mahkemesini halletiniz, şimdi sıra Yargıtay ve Danıştayda...Bu ikisini de hallettiğinizde devletin adını değiştirmek gerekir, 'parmakmatik devlet' dememiz gerekecektir. Tunus ve Mısır'dan ders almıyor musunuz? Haksızlığın, hukuksuzluğun olduğu her yerde toplumsal tepki olacaktır. Bu toplumsal tepkinin Türkiye'ye yansımayacağını mı düşünüyorsunuz?'' diye konuştu. MHP Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ise Meclisteki çalışma şartlarına tepki göstererek, ''Ben dört damarını değiştirmiş bir insanım. Şimdi gidip restoranda önümüze geleni yiyeceğiz, çünkü seçme şansımız yok. Bu işi bugüne sıkıştırmanın anlamı ne? AKP yüzde 50'yi geçiyorsa o zaman bunu rahat rahat yaparsınız. Acaba 'Gideceğiz' diye bir endişe mi var ki işi bu kadar sıkıştırıyorsunuz'' dedi. Maddenin görüşülmesi sırasında AK Parti'li milletvekilleri yeterlilik önergesi verdi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, önergeye itiraz ederek, ''Üyenin konuşmasına engel mi olacaksınız? Zaten işkence uyguluyorsunuz. Tatil gününde, kış gününde, bazı arkadaşların rahatsızlığına rağmen insanlık dışı, ahlak dışı bir uygulama var, şimdi de konuşturmayacaksınız'' diye konuştu. -AK PARTİ'LİLER İYİMAYA'YI ELEŞTİRDİ- Bazı AK Parti'li milletvekilleri, Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın tutumunu eleştirdi. AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, İyimaya'ya, ''İktidar partisi milletvekillerine söz hakkı vermiyorsunuz. Biz yeteri kadar konuşamadık''derken, AK Parti Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise ''Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranıyorsunuz. Bize söz vermiyorsunuz ama muhalefet milletvekilleri 5-6 saat konuşuyor. Genel Kurulda olduğu gibi her partiye beli bir süre verilsin, temsilciler o sürede görüşlerini açıklasın'' dedi. Yeterlilik önergesinin benimsenmesinin ardından tasarının 1'inci maddesi beş saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Görüşmeler sürerken rahatsızlanan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından komisyona geri döndü.