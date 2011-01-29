T24 LogoT24 Logo
Politika

YARGITAY VE DANIŞTAYDA YENİ DAİRELER KURULUYOR  TBMM (A.A)

29 Ocak 2011 20:49

-YARGITAY VE DANIŞTAYDA YENİ DAİRELER KURULUYOR  TBMM (A.A) - 29.01.2011 - TBMM Adalet Komisyonunda, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının 1'inci maddesi kabul edildi.   Tasarının, Danıştaydaki daire sayısını 13'ten 15'e çıkaran maddesi üzerinde konuşan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal,  AK Parti'nin, yargıyı siyasi silah olarak kullandığını gösteren örnekler bulunduğunu, MHP'li bazı kişiler ve belediye başkanlarının buna maruz kaldığını ileri sürdü.  Bal, ''HSYK, Anayasa Mahkemesini halletiniz, şimdi sıra Yargıtay ve Danıştayda...Bu ikisini de hallettiğinizde devletin adını değiştirmek gerekir, 'parmakmatik devlet' dememiz gerekecektir. Tunus ve Mısır'dan ders almıyor musunuz? Haksızlığın, hukuksuzluğun olduğu her yerde toplumsal tepki olacaktır. Bu toplumsal tepkinin Türkiye'ye yansımayacağını mı düşünüyorsunuz?'' diye konuştu.  MHP Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul ise Meclisteki çalışma şartlarına tepki göstererek, ''Ben dört damarını değiştirmiş bir insanım. Şimdi gidip restoranda önümüze geleni yiyeceğiz, çünkü seçme şansımız yok. Bu işi bugüne sıkıştırmanın anlamı ne? AKP yüzde 50'yi geçiyorsa o zaman bunu rahat rahat yaparsınız. Acaba 'Gideceğiz' diye bir endişe mi var ki işi bu kadar sıkıştırıyorsunuz'' dedi. Maddenin görüşülmesi sırasında AK Parti'li milletvekilleri yeterlilik önergesi verdi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, önergeye itiraz ederek, ''Üyenin konuşmasına engel mi olacaksınız? Zaten işkence uyguluyorsunuz. Tatil gününde, kış gününde, bazı arkadaşların rahatsızlığına rağmen insanlık dışı, ahlak dışı bir uygulama var, şimdi de konuşturmayacaksınız'' diye konuştu.  -AK PARTİ'LİLER İYİMAYA'YI ELEŞTİRDİ- Bazı AK Parti'li milletvekilleri, Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın tutumunu eleştirdi. AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, İyimaya'ya, ''İktidar partisi milletvekillerine söz hakkı vermiyorsunuz. Biz yeteri kadar konuşamadık''derken, AK Parti Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise ''Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranıyorsunuz. Bize söz vermiyorsunuz ama muhalefet milletvekilleri 5-6 saat konuşuyor. Genel Kurulda olduğu gibi her partiye beli bir süre verilsin, temsilciler o sürede görüşlerini açıklasın'' dedi. Yeterlilik önergesinin benimsenmesinin ardından tasarının 1'inci maddesi beş saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.   Görüşmeler sürerken rahatsızlanan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından komisyona geri döndü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24