-YARGITAY VE DANIŞTAYA YENİ DAİRELER KURULUYOR TBMM (A.A) - 09.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ''temel'' kanun olarak, iki bölüm halinde ele alınan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 1. Bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor. MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, yüksek yargının tıkandığını, Yargıtayda 2 milyona yakın dosyanın varlığını bile bile, kimsenin bunun çözümüne karşı olamayacağını belirtti. Yalçın, yüksek yargıda mevzi kaybetmek ya da kazanmak kaygısı içinde olmadıklarını dile getirerek, yüksek yargıyı ele geçirme polemiklerine yol açılmamasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, Yargıtayda bir dosyaya 2-3 dakika zaman ayrılıyorsa, buraya neşter atılması gerektiğini söylediğini belirterek, 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde, CHP'nin boykotu sonucu, 2 günde 568 maddelik kanunun geçirildiğini, 24 saniyede 1 maddenin kabul edildiğini kaydetti. İnce, ''Siz, Yargıtaya 5 çekersiniz. O zaman bir neşter de buraya atmak lazım mı?'' diye konuştu. Parlamento tarihinde, 15 maddelik bir tasarının, temel yasa olarak görüşülmesinin başka bir örneği olup olmadığını soran İnce, 21. Dönemde 7, 22. Dönemde 29 kez, 23. Dönemde 41 kez temel yasanın uygulandığını söyledi. İnce, istisnai durumun, genel durum haline geldiğini ifade etti. İnce, Erdoğan'ın ''Ben de işkence gördüm'' açıklamasında bulunduğunu belirterek, ''İşkence gören siz değildiniz, 12 Eylülde bizim arkadaşlarımızdı'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise söz alarak İnce'ye yanıt verdi. Bozdağ, Başbakan Erdoğan'ın, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu, 12 Eylül'e denk gelen yıllarda, 6 arkadaşıyla gözaltına alındığını belirterek, Erdoğan'ın anlattığının 4-5 günlük süre içinde yaşanan olaylarla ilgili olduğunu kaydetti. -''CEZAEVİ PERSONELİ HAKKINDA DA SORUŞTURMA YAPILDI''- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 1. Bölüm üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından soruları yanıtladı. Diyarbakır Cezaevi'nde Hizbullah terör örgütü üyelerine, internet bağlantısı sağlanıp sağlanmadığına yönelik soru üzerine Ergin, herhangi bir örgüt üyesine yönelik internet bağlama, bilgisayar kullandırmanın söz konusu olmadığını kaydetti. Ergin, anayasanın, hiç kimsenin eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağı hükmü çerçevesinde, tutuklu ve hükümlülerin eğitim hakkına saygı gereğince uzaktan eğitim sisteminin uygulandığını anımsattı. Ergin, Diyarbakır Cezaevi'nde de bu örgüt üyelerinin, uzaktan eğitim hakkı talebinde bulunduğunu, cezaevindeki bilgisayar üzerinden eğitim aldıkları fakültenin internetine bağlandıklarını kaydetti. Ergin, ''Cezaevi bilgisayarından değil ama bağlanılan bilgisayar üzerinden, girmemeleri gereken sitelere girmişlerdir. Ancak herhangi bir iletişim, görüntülü ya da sesli görüşme tespiti yapılamadığı Diyarbakır Başsavcılığının bize gönderdiği bilgi notunda vardır. Bu, disiplin soruşturmasını gerektiren bir işlemdir. Yapmamaları gereken bir işi yaptıkları için bu hükümlü, tutuklulara ilişkin işlem yapılmıştır. Eğitim faaliyeti sırasında denetim yapması gereken cezaevi personeliyle ilgili olarak da soruşturma yapılmıştır'' diye konuştu. Bakan Ergin, cezaevlerinde 163 kişinin, uzaktan eğitime devam ettiğini vurguladı. Ergin, şu ana kadar 30 hakim ve savcının, mesleğe yeniden dönmek için HSYK'ya başvurduğunu ancak durumlarının henüz görüşülmediğini sözlerine ekledi.