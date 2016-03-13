Yüzlerce Yargıtay ve Danıştay üyesine operasyon hazırlığı!

Adalet Bakanlığı'nın Yargıtay ve Danıştay’ı yakından ilgilendiren önemli bir yasa değişikliği çalışmasında sona yaklaştığı belirtiliyor. Yargıtay ve Danıştay üyeleri, halen yaş haddinden (65) emekli oluncaya kadar görev yapıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle yüksek yargı üyeliği 5 yıl, 7 yıl ya da 5+5 yıl ile sınırlandırılacak. Sürenin 5+5 olmasının ağırlık kazandığı, ancak son kararı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın vereceği belirtiliyor. Düzenleme, Yargıtay ve Danıştay’da halen görev yapan 711 yargı mensubunu ilgilendiriyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, öngörülen sürenin sonunda yeniden atanma konusundaki inisiyatif ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda (HSYK) olacak. HSYK görev süresinin sonunda Yargıtay ve Danıştay üyelerinin durumunu değerlendirecek. HSYK, bu kişileri yeniden atayabileceği gibi ilk derece mahkemeleri, savcılıklar veya istinaf mahkemelerine de gönderebilecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 64. hükümet programının “Demokratikleşme ve Yeni Anayasa” başlığı altında yüksek yargı üyeliğinin sınırlandırılacağı belirtilmişti. Metinde, “Yüksek mahkeme üyeliğini Avrupa örneklerine benzer şekilde makul sürelerle sınırlayacağız” ifadelerine yer verilmişti.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin emekliliği de yapılan düzenlemeyle yaş haddinden (65) 12 yıla çekilmişti.

'Üye sayısı azalacak'

Öte yandan ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay arasında konumlanan istinaf mahkemeleri, 20 Temmuz’da Türk yargısındaki yerini alacak. Hukuk davalarının yüzde 89’u, ceza davalarının yüzde 91’i, idari davaların ise yüzde 80’i bu mahkemelerde kesinleşecek. Bu davaların önemli bir kısmı Yargıtay ve Danıştay’a gitmeksizin kesinleşecek. İş yükü büyük oranda hafifleyecek olan Yargıtay ve Danıştay “gerçek anlamda birer içtihat mahkemesi”ne dönüştürülecek. Bu nedenle Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayıları da azaltılacak.

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