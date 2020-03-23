Yargıtay ve Danıştay başkanları değişiyor

Yüksek yargıda kritik değişim süreci başladı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör yaş haddinden emekli oldu. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise bugün emekli oluyor. Yeni başkanları belirlemek için Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapılacak.

Yargıtay üyeleri başkanlık seçimi için sandık başına gidecek. Cirit’in yerine gelecek ismi belirlemek için herhangi bir erteleme kararı alınmazsa yarın seçim yapılacak. Başkanlık için 6 isim resmen aday oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman, 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk Yargıtay Başkanlığı için yarışacak.

Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılacak seçimde üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim Yargıtay’ın yeni başkanı olacak.

Danıştay'da da seçim yapılacak

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'den boşalan başkanlık için de Danıştay Genel Kurulunca seçim yapılacak. Danıştay'daki seçim için herhangi bir gün belirlenmezken, bu nedenle adaylar da netlik kazanmadı. Seçimlerde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan kişi, yeni Danıştay Başkanı olacak. Seçimlerdeki ilk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamada da çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanacak. Bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılacak.