Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'dan 'bir Danıştay üyesi'ne: İddiasını ispatlasın, aksi halde yalancı ve iftiracıdır

Kulislerde, gazeteci İsmail Saymaz'ın köşesinde ismini vermeden açıklamalarına yer verdiği Yargıtay üyesinin, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman olduğu konuşuluyor. "Yargıda her tarikatın WhatsApp grubu var, haremlik-selamlık toplantı yapılıyor" ifadesiyle dikkatleri çeken söz konusu açıklamanın kendisine ait olmadığına ilişkin bir yalanlama yapmayan Kocaman, 'bir danıştay üyesinin' iddiasına ilişkin olarak, "Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde yalancı ve iftiracı konumundadır" dedi.

Hakim ve Savcılar Kurulu 1. Daire üyesi Hamit Kocabey'in, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştükten sonra istifa etmesi, yargı camiasını hareketlendirdi. İstifadan sonra yapılan iki açıklama dikkati çekti. Bir Yargıtay üyesinin, "Yargıda her tarikat ve cemaatin kendi WhatsApp grupları var. Haremlik - selamlık toplantı yapıyorlar. Bu artık bir milli güvenlik sorunu" sözleri, geçen haftaya damga vurdu. Bu hafta ise bir Danıştay üyesi konuştu ve "Meçhul Yargıtay üyesinin durduk yerde bu iddialarda bulunması ister istemez, acaba kendi hakkında rüşvet/borsa iddiaları var da HSK'ca incelenmesi ve soruşturulmasının önüne mi geçmek için bu çıkışı yaptı sorusunu akla getiriyor" dedi.

Yüksel Kocaman, o açıklamanın kendisine ait olduğun iddiasını yalanlamadı

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, yargı kulislerinde, ismi saklı Yargıtay üyesinin, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Danıştay üyesinin ise Muharrem Özkaya olduğu konuşuluyor. "Her tarikatın WhatsApp grubu var" sözlerinin kendisi tarafından dile getirildiğine yönelik kulis bilgisini ve Muharrem Özkaya olduğu öne sürülen Danıştay üyesinin yanıtını, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'yken 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine atanan Yüksel Kocaman'a sorduk.

Kocaman, "Her tarikatın WhatsApp grubu var" sözlerinin kendisine ait olmadığına ilişkin bir yalanlama yapmadı. "Bunlarla polemiğe girmek istemiyorum" diyen Kocaman, şunları ekledi:

"4 yıl boyunca onurumla, şerefimle, devlet adamı kimliğimle 15 Temmuz'dan sonraki zor dönemde görev yaptım. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde yalancı ve iftiracı konumundadır."