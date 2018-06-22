Yargıtay üyesi Mustafa Aysal: Erdoğan'a sahip çıkma zamanı

Danıştay üyesi Aysel Demirel’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirmesinin ardından dikkatleri çeken bir paylaşım da Yargıtay üyesinden geldi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Mustafa Aysal, Abdülhamid’in tahtan indirilmesinden sonra şair Rıza Tevfik’in pişmanlık içeren şiirini paylaşırken, sonunda “İşte bu pişmanlığı yaşamamak için şimdi Erdoğan’a sahip çıkma zamanı. Sonra son pişmanlık fayda etmez” yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Aysal, yargıtay üyelerinin bulunduğu “Yargıtay Forumu” isimli WhatsApp Grubu’nda bir paylaşımda bulundu. Aysal mesajında, “Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiştir... Koca imparatorluk paramparça olmuş, İslâm coğrafyası dağılmış, mazlumlar sahipsiz ortada kalmış, herkes pişman olmuştur ama iş işten geçmiştir... İşte onlardan biri de Rıza Tevfik” diyen Aysal, Rıza Tevfik’ın Halife Abdulhamit Han’a yazdığı şiirini paylaştı.

10 kıtalık şiirin ilk iki kıtası şöyleydi:

“Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?/Feryâdım varır mı bârigâhına?/Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,/Şu nankör milletin bak günahına./Târihler ismini andığı zaman, sana hak verecek, ey koca Sultan;/ Bizdik utanmadan iftira atan,/Asrın en siyâsî Padişâhına.”

Yüksek yargıç kimliği bulunan ve anayasaya göre tarafsız ve bağımsız olması gereken Aysal, şiirin sonunda, “İşte bu pişmanlığı yaşamamak için şimdi Erdoğan’a sahip çıkma zamanı. Sonra son pişmanlık fayda etmez...” ifadesini kullanarak bir siyasi parti liderine desteğini açıklamış oldu.

Mustafa Aysal, bir dönem MHP’de olağanüstü kongreye gidilmesi kararını onayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin başkanlığını yaptı.