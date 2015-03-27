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Politika

Yargıtay üyeleri Erdoğan'ı böyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni seçilen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i dün makamında ziyaret etti

27 Mart 2015 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i ziyareti sonrasında, üyeler, cumhurbaşkanını uğurlarken, kapıya kadar eşlik etti.

Saat 11.15’te Yargıtay Başkanlığı’na giden Erdoğan’ı Yargıtay Başkanı Cirit kapıda karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşme sırasında Cirit’in üye ve daire sayısı arttırıldıktan sonra 515 üyeli hale gelen Yargıtay’ın bina sorunu hakkında bilgi verip Erdoğan’dan destek istediği belirtildi.

Başkan Cirit ve Yargıtay üyeleri tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı, açıklama yapmadan Yargıtay’dan ayrıldı.   

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