Yargıtay, terliği 'silah' olarak saydı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tartıştığı görümcesinin gözüne terlikle vuran kadının davasında, “terliğin silah sayılması gerektiğine” karar verdi. Yargıtay kararında yerel mahkemenin sanığa “yaralama” suçundan ceza verirken suçta silah kullanması nedeniyle ceza artırımında bulunmamasının kanuna aykırı olduğuna hükmetti. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan olayda, evine gelen görümcesiyle tartışan kadın, tartışmanın büyümesi üzerine küfür ederek yerden aldığı terliği görümcesinin gözüne vurdu. Görümcenin şikayeti üzerine kadın hakkında, “basit yaralama” suçundan dava açıldı.

Temyize gitti

Radikal'de yer alan habere göre, Düziçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme kadını, “basit yaralama” suçundan mahkum etti. Kararın sanık kadın tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a geldi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, olayda kullanılan terliğin Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesine göre, “Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler” tanımına girdiğini belirterek, terliğin, “silah” sayılması gerektiğine işaret etti. Basit yaralama suçunda 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülürken suçta bir silahın kullanılması halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması gerektiğine ilişkin TCK’nın 86. maddesindeki hükme işaret eden Daire, sanığın suçunun “silahla yaralama” olarak belirlenmesi ve cezanın da buna göre yarı oranında artırılması gerektiğine hükmetti.

Ancak Daire, davaya katılan görümcenin ya da savcılığın sanığın aleyhine böyle bir temyiz başvurusu yapmadığını, bu nedenle su tespitin sanığın aleyhine sonuç doğuramayacağı ifade edildi.

Daire, kavga sırasında karşılıklı küfürler edildiğine dikkat çekerek sanığın haksız tahrikten yararlandırılması gerektiği görüşüyle yerel mahkeme kararını bozdu.

'Tabanca ve bıçakla yaralamayla aynı'

TCK’nın 6. maddesinde nelerin suçta kullanıldığında, “silah” sayılacağı şöyle sıralanıyor:

“Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler.”

Yargıtay’ın terliği silah sayan kararıyla tabancayla veya bıçakla işlenen basit yaralama suçu ile terlikle işlenen basit yaralama suçuna aynı ceza öngörülmüş oldu.