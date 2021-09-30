Yargıtay: Sözleşme ölümle sona ermez, kiracı ölse bile kiradan mirasçıları sorumludur

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinin kiralayanın ölümü ile sona ermeyeceğine hükmetti. Verilen kararda, mülk sahibinin ölümü durumunda tüm mirasçıların kendiliğinden kiralayan sıfatını kazandığı ve kira sözleşmesinin devam edeceği belirtildi.

“Sözleşme ya fesihle ya mahkeme kararıyla biter”

Kiracı ile mülk sahibi arasındaki yıllar süren tartışma yargıya intikal etti. Asliye Hukuk Mahkemesi, el atmanın önlenmesi davasının açılmamış sayılmasına, davacıların açtığı ecri misil davasının reddine hükmetti.

Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu.

Kararda, “Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer. Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez” denildi.