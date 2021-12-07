Yargıtay, Gülay Şimşek'i öldüren Özkan Onay'a verilen cezayı az buldu

Kayseri'de, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i (27), tabancayla vurarak öldüren Özkan Onay'a (38) verilen ömür boyu hapis cezası kararını Yargıtay bozdu. Sanığın, eylemi planlı ve soğukkanlılıkla işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen Yargıtay kararında, cezanın artırılması istenerek dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Dava, önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.



31 Temmuz 2019’da meydana gelen olayda, Gülay Şimşek, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışında tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Onay, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Özkan Onay, 25 Eylül 2019’da görülen davanın karar duruşmasında "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim" dedi. Onay, 'kasten öldürmek' suçundan iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Özkan Onay’a 'yasak silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay, kararı bozdu

Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı.

Sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydeden Ceza Dairesi, sanığa ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek, kararı bozdu.

Sanığa verilen müebbet hapis cezasını az bulan Yargıtay, cezanın artırılarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dava, önümüzdeki günlerde yeniden görülecek. (DHA)