Yargıtay: Sevgi mesajı çeken boşanamaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın karısına bilgisayar ve cep telefonundan gönderdiği "seni seviyorum", "aşkım", "canım" gibi mesajları "af" için yeterli saydı.



İstanbul’da, kavga edip birbirlerini bıçakla yaralayan ve ayrı yaşamaya başlayan diş doktoru çiftin davasında, davacı kocanın olaydan sonra karısına cep telefonundan sevgi dolu SMS’ler atmasını dikkate alan Yargıtay, bu davada boşanma kararını oyçokluğu ile bozdu. Çiftin üç yaşında çocukları olduğuna dikkat çeken Yargıtay, kadının eşinin SMS’lerini delil göstererek, yaptığı temyiz talebini haklı buldu.

