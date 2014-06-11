Yargıtay, Pınar Selek'e verilen cezayı bozdu

Yargıtay, Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin Pınar Selek'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.



Pınar Selek davası, 16 yıl sonra 3. kez bozuldu.

1998 yılında Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yargılanan sosyolog Pınar Selek, bu yılın ocak ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu kararı esas ve usülden bozdu. Pınar Selek'in avukatlarının katıldığı duruşmayı, Selek'in yakınları da izledi.

Kararı açıklayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, Pınar Selek hakkındaki yerel mahkeme kararının, esası incelenmeden usulen bozulduğunu bildirdi.

Ertuğrul, ceza genel kurulu kararlarına karşı başsavcılığın itirazı olmadığı sürece, yerel mahkemece direnme kararı verilemeyeceğini belirterek, yerel mahkemenin kararın hukuki yanılgı sonucu verildiğinin belirlendiğini ifade ederek, "sair yönleri incelenerek bozma kararı verildiğini" kaydetti.

Yurt dışında yaşayan Selek, bir kez daha İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gıyabında yargılanacak.



1998'de yargılanmaya başladı



Sosyolog Pınar Selek, PKK üzerine yürüttüğü araştırma nedeniyle gözaltına alınmış ve Mısır Çarşısı patlamasında bombayı yerleştiren kişi olduğu gerekçesiyle 1998 yılında yargılanmaya başlanmıştı.

Davadan beraat eden ancak tartışma yaratan adli tıp raporuyla tekrar yargılanmaya başlanan Pınar Selek’le ilgili mahkemelerin verdiği kararlar, daha önce 2 kez daha Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Son olarak bu yılın ocak ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Selek’le ilgili son bozma kararını bugün Yargıtay 9. Ceza Dairesi verdi.