Yargıtay Onursal Daire Başkanı: Binali Yıldırım istifa etmezse İstanbul'daki seçim iptal edilebilir

Yargıtay 18. Ceza Dairesi Onursal Başkanı Hamdi Yaver Aktan, AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevinden istifa etmemesi durumunda 'tam kanunsuzluk' halinin oluşacağını bildirdi. Aktan, bunun İstanbul'daki seçimlerin iptaline yol açabileceğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Aktan, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmemesiyle ilgili söylediği "Seçim bir siyasi faaliyet değildir" sözlerini değerlendirdi.

Aktan, "Olay etik boyutun ötesindedir. Belediye başkan adaylığı tamamen siyasi bir faaliyettir, burada hiçbir tereddüt yoktur, ‘siyasi faaliyet değildir' demek mümkün değil" dedi.

Aktan, anayasanın 94. maddesine göre Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiğini belirterek "Meclis Başkanlığı'ndan kesinlikle çekilmesi gerekiyor. Belediye başkan adaylığının siyasi faaliyet olmadığını söylemek olanaksızdır. İç hukuk da evrensel hukuk da bunu siyasi faaliyet olarak görür" diye konuştu.

Aktan, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesi durumunda ‘tam kanunsuzluk' halinin oluşacağını ve bunun, İstanbul'daki belediye seçimlerinin iptaline yol açabileceğini belirtti.