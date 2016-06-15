Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk: Yüksek yargıda planlanan değişiklikler ancak darbe döneminde görülebilir!

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Sami Selçuk, Yargıtay ve Danıştay’ın yapısında ciddi değişiklikler öngören yasa tasarısına tepki gösterdi. Selçuk, "Planlanan değişikliklerin ancak darbe dönemlerinde görülebileceğini" söyledi.

Yarına Bakış'tan Ünal Livaneli'ye konuşan Selçuk, eleştirilerini şöyle sıraladı:

''Anladığım kadarıyla sık sık görüldüğü gibi Anglosakson sistemiyle Kara Avrupası sistemi birbirine karıştırılıyor. 2007 anayasa tasarısında da karıştırılmıştı. Anglosakson sistemindeki yüksek mahkeme ve diğer mahkemeler ile Kara Avrupası’ndaki Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve öbür mahkemeler arasında çok başkalık vardır. Bunlar karıştırılırsa sistemi çökertirsiniz.

Anglosakson sisteminde yüksek mahkeme yargıçlarının nasıl seçildiği bellidir. Öbür mahkemelerin yargıçlarını halk seçer. Süresi biten tekrar seçilebilir. Seçilemezse yargıçlıktan ayrılır. Kara Avrupası sisteminde ise yargıçlar seçimle gelmez, bürokrasinin içinde başarı derecelerine göre yükselerek belli yerlere gelirler. Bu ikisini karıştırırsanız her şey altüst olur. Tasarı, basından edindiğim bilgiye göre bu iki sistemin birbirine karıştırıldığı izlenimini veriyor.''

"Her şey alt üst olacak"

Tasarının yasalaşması halinde ortaya çıkabilecek duruma da değinen Selçuk, ''Hukukta köklü bir değişime yol açılacak. Sistem artık ne Anglosakson sistemi ne de Kara Avrupa sistemi olacak. Her şey alt üst olacak. Yapanlar da yaptıklarına pişman olacaklar. Yetersiz bilgiyle ve kopyalarla sistem değiştirilemez. Buna benzer değişiklikler ancak ihtilal dönemlerinde görülebilir; sağlıksız sonuçlar yaşandığında toplum kendine gelir, ama çok şey yitirilmiştir. Olağan hukuk düzeninde bunlara hiç kimse cüret edemez, düşünmez bile.'' dedi.