Yargıtay 'molotof'a 17 yıl cezayı onayladı

T24 - Yargıtay, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14 Şubat 2011'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilişini protesto etmek için yapılan eyleme katılan ve polise atacağı molotof elinde patlayan Süleyman Bayram'ın 16 yıl 20 gün cezasını da onadı.

Hakkari merkezde 14 Şubat 2011'de yapılan basın açıklaması sonrası izinsiz gösteri yapıp sözde PKK kontrol noktası kuran gruba polis müdahale etmiş, eylemde 22 yaşındaki Süleyman Bayram'ın polise atacağı molotof elinde patlamıştı. Hastaneye kaldırılan ve burada tedavisi tamamlanan Bayram, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Süleyman Bayram hakkında Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK Kongre Gel terör örgütü propagandası yapmak', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'İzinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından dava açıldı. Mahkeme yaklaşık 7 ay önce karar verdi.

Yargıtay'a gönderilen dava dosyasında Süleyman Bayram için istenen PKK Kongre Gel terör örgütü propagandası yapmak suçundan bir yıl 8 ay, görevi yaptırmamak için direnme suçundan bir yıl 8 ay, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 7 yıl 6 ay, izinsiz patlayıcı madde bulundurmaktan 6 yıl 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 16 yıl 20 gün hapis cezasını onadı.