Yargıtay, Dündar'ın eşinin yurt dışına çıkış bilgilerini 'kişisel veri' saymadı

Uğur Dündar'ın eşi Yasemin Baradan Dündar'a ait kişisel yurda giriş çıkış bilgilerini ele geçirmek suçundan 1 yıl hapis cezası alan 3 polisin mahkûmiyet kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yasemin ve Uğur Dündar çiftinin avukatı Vural Ergül, “Muhaberat devleti mi oluyoruz kaygılarının yüksek sesle dile getirildiği günümüzde Yargıtay’ın bu kararı açıkça polis devletine kapı açmaktadır” dedi.

Esra Ulus'un Milliyet'te yer alan haberine göre, iddia Savcı Zekeriya Öz ve yardımcılarının Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinde “Uğur Dündar’ın eşi Yasemin Baradan Dündar’ın sık sık yurtdışına çıktığı” yönünde bir e-maile yer vermeleri üzerine gündeme gelmişti. Uğur Dündar, bunun üzerine iddianamenin açıklandığı 25 Mart 2009 akşamı star haber ’de, ailesiyle ilgili konulara iddianamede yer verilmesini sert bir dille eleştirmişti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli polis memurları Mustafa Yılmaz, Nesip Söylemez ve Nilüfer Ozap hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” suçlamasıyla dava açılmış, 3 polis memuru 1’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise polis memurları hakkındaki 1 yıllık hapis cezası kararını bozdu. Bozma kararında “Herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler, yasal anlamda ‘kişisel veri’ olarak değerlendirilemez” denildi.

