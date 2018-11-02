Yargıtay, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki kararı bozdu

Yargıtay, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı davada, Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıkların ölümü üzerine verdiği davanın düşmesi kararını bozdu.

Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin bozma kararında şu ifadeler yer aldı:

“Hükmün gerekçesinde, lehe olan Kanunun bozma ilamında da işaret edildiği üzere 765 sayılı TCK hükümleri olduğu belirtildiği halde; hüküm fıkrasında 5237 sayılı TCK ve CMK hükümleri uyarınca karar verilmesi suretiyle gerekçe ile hüküm fıkrası arasında karışıklığa neden olunması kanuna aykırı katılan vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, 01.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Davayı başından beri takip eden Devrimci 78’liler Federasyonu kararla ilgili yaptığı açıklamada mahkemenin Yargıtayın kararına uyması ve yargılamayı genişletmesi gerektiği belirtilerek; “İlk etapta sanıkların rütbelerinin sökülmesi, Kenan Evren’in devlet mezarlığında olan mezarının taşınması, elde ettiği maddi ayrıcalıkların tespit edilmesi, mirasçılarına geçen mal varlıklarına el konulması gerekmektedir” dedi.

İkinci etapta soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Beş darbeci generalin yanı sıra aşağı doğru darbe görevlilerinin, işkencecilerin, sıkıyönetim komutanlarının, danışma meclisi üyelerinin, darbeye yardım ve yataklık edenlerin, insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması gerekmektedir. Bir 12 Eylül tazminat fonu oluşturulmalı, Bu yargılama sonucunda mal varlıklarına el konulup 12 Eylül tazminat fonuna aktarılmalı ve 12 Eylül’den zarar görenlerin zararları bu fondan karşılanmalıdır.”

Üçüncü etapta darbe yargılamalarının tüm sonuçları ile yok sayılması gerektiği ifade edilen açıklamada; “Vatandaşlıktan çıkartılan tüm vatandaşlar kayıtsız şartsız vatandaşlığa geri alınmalı, 12 Eylül’ün tüm kurum ve kuruluşları kapatılmalı, 12 Eylül Anayasası tarihin çöp sepetine atılarak yeni katılımcı demokratik bir Anayasa yapılmalıdır” denildi.

Açıklamada son olarak “İlk duruşması 18 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olan duruşmaya federasyonumuz, derneklerimiz ve avukatlarımız katılacak ve bir hesaplaşma iklimini yaratmaya çalışacaktır” ifadeleri kullanıldı.