Yargıtay kararı: Gay ve lezbiyene sapık diyemezsiniz



T24 - Yargıtay, eşcinseller için 'sapık, dönme' diyen Yeni Akit gazetesini suçlu buldu: Farklı cinsel tercihi olanlara eleştiri sınırı aşılmış.





Yargıtay kararında KAOS GL de Farklı cinsel tercihleri olanların haklarını savunan dernek olarak yer aldı.



Radiakal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, eski TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül’ün, KAOS GL’nin düzenlediği bir toplantıya katıldığı için “Üskül’ün tercihi sapıklardan yana” başlığı atan Yeni Akit (Vakit) gazetesini tazminata mahkûm etti. Yerel mahkemenin verdiği beraat kararlarını bozan Yargıtay, basın özgürlüğünün kişilik haklarının ihlali anlamına gelmediğine vurgu yaptı.



Gay ve lezbiyenler tarafından kurulan KAOS GL derneği, 2008 yılında ‘Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’ isimli bir toplantı düzenledi. Toplantıya dönemin TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olan Zafer Üskül de katıldı. O dönem adı Vakit olarak geçen gazete toplantıyla ilgili olarak “Üskül’ün tercihi sapıklardan yana” başlıklı bir haber yayımladı.



Gazetenin yazarlarından Serdar Arseven de yazdığı yazıda Üskül’ü ‘dönmelere teminat veren bir Ak Partili’ olarak tanımlayarak, “Tutmuş, cinsel sapıkların toplantısına katılmış! Affedersiniz...şey-nelerin toplantısında boy göstermiş!.. O da yetmemiş... Kürsüye çıkıp ‘cinsel tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğramamalarının teminatı’ olarak yönetimi göstermiş” dedi.



Haber ve yazı nedeniyle KAOS GL Derneği Yeni Akit ve Arseven aleyhine tazminat talebiyle dava açtı. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi “Üskül’ün tercihi sapıklardan yana” başlıklı haberi, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi de Arseven’in yazısını ‘eleştiri sınırları içinde’ görerek açılan davayı reddetti. Kararların temyiz incelemesi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı.



Daire, iki mahkemenin verdiği kararı da bozdu. Bozma kararında basın özgürlüğünün kişilik haklarının ihlal özgürlüğü anlamına gelmediğine vurgu yapıldı. KAOS GL’nin ‘farklı cinsel tercihi olanların haklarını savunan bir dernek’ olduğu belirtilen kararda Zafer Üskül’ün de bu konudaki taleplere ilgi gösteren bir milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak toplantıya katıldığı kaydedildi. Yazıda farklı cinsel tercihlerde olanlarla ilgili eleştiri sınırını aşan ve hakaret içeren ifadeler kullanıldığına dikkat çeken Daire, yazar ve gazetenin tazminat ödemesine hükmetti.





'Uyarıcı etkisi olacak'



Bozma kararından sonra davalar tekrar yerel mahkemelere gönderildi. Yeniden yargılama sonucunda Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, haber nedeniyle Yeni Akit’i 4 bin TL tazminata, köşe yazısı nedeniyle de Arseven’i 2 bin TL tazminata mahkûm etti.



Dernek yöneticisi Ali Erol, karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Davanın sembolik bir önemi vardır. Bu tip yaklaşımların suç niteliğinde olduğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla herkes açısından uyarıcı bir etkisi olacak” dedi.





