Yargıtay, kaçan genci vuran polise verilen cezayı az buldu: Kasten öldürdü

Aydın'da, kaçan bir genci arkasından ateş ederek öldüren polise taksirle öldürme suçundan verilen 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, polisin "kasıtla hareket ettiğini" belirterek 12 yıla kadar hapis istedi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Aydın ’da yaşayan 21 yaşındaki Mahir Zorbey Demirkaya, şikayet üzerine ifade için 4 Mart 2012'de Efeler Polis Merkezi’ne gitti. Asker firarisi olduğu öğrenilince tutuklandı. Demirkaya adliyeden çıkarılırken kaçtı. Firari tutuklunun peşine düşen polis Murat Saylam, üç el ateş etti ve Demirkaya’yı kafasından vurarak öldürdü.

Saylam dengesini kaybederek düştüğünü ve elindeki silahın istem dışı ateş aldığını, düştükten sonra da kolunun kırıldığını savundu. Savcının mütalaasında “kasten adam öldürme” suçundan ceza istemesine, bilirkişinin raporlarına, kamera görüntülerinde Saylam'ın yere düştükten beş saniye sonra Demirkaya'ya ateş ettiğinin anlaşılmasına karşın mahkeme polis memuruna “taksirle adam öldürmek” suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Karar Yargıtay'dan döndü

Kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtay’a gitti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 1 Temmuz 2015 tarihli ilamında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 27/1. maddesinin "taksirle işlenen" suçları düzenlediği ve maddenin "kasıt olmaksızın" gerçekleşen eylemleri kapsadığı ifade edildi. Oysa Mahir Demirkaya'nın öldürülmesi olayında kastın aşıldığı ifade edilerek, şöyle denildi: "Kelepçe takılmadığından yararlanarak kaçan şüpheliyi yakalamak için yaralama kastıyla hareket eden ve sınırı kasten aştığı hususunda duraksama yaşanmayan sanığın eyleminin TCK'nın 27/1 maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği..."

Yargıtay, polisin, "meydana gelen sonucu kabullenerek hareket ettiğine ilişkin kanıt bulunmadığından" olası kastla cinayet suçundan ceza verilemeyeceğini de belirtti. Bu nedenle, sanığın "yaralamak suretiyle etkisiz hale getirmek kastıyla hareket ettiği" vurgulanarak Demirkaya’nın TCK'nın 87/4. maddesi kapsamında "kasten yaralama sonucu cinayet" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği ifade edildi.